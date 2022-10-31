https://ria.ru/20221031/suda-1828252031.html

Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя

Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2022

Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя

Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:24

2022-10-31T19:24

2022-10-31T21:10

россия

черное море

в мире

василий небензя

оон

украина

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828268771_0:41:3549:2037_1920x0_80_0_0_6e1e507785e1b5ecd230f49233caa7b6.jpg

ООН, 31 окт — РИА Новости. Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Небензя также подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, к тому же налицо факты злоупотребления гуманитарным коридором. По его словам, атаки Киева на корабли Черноморского флота грубо нарушили стамбульские договоренности и наглядно продемонстрировали, что Украина использует коридор в военно-диверсионных целях.Постпред добавил, что в сложившейся ситуации Россия не может позволить судам проходить без досмотра и будет вынуждена самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования с Москвой.В ближайшее время Россия детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки, подытожил Небензя.ООН на 31 октября согласовала с Анкарой и Киевом движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

https://ria.ru/20221031/dosmotr-1828249718.html

https://ria.ru/20221031/ukraina-1828192083.html

россия

черное море

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, черное море, в мире, василий небензя, оон, украина, турция