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Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2022
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Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя
Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя - РИА Новости, 31.10.2022
Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя
Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:24
2022-10-31T21:10
россия
черное море
в мире
василий небензя
оон
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турция
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ООН, 31 окт — РИА Новости. Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Небензя также подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, к тому же налицо факты злоупотребления гуманитарным коридором. По его словам, атаки Киева на корабли Черноморского флота грубо нарушили стамбульские договоренности и наглядно продемонстрировали, что Украина использует коридор в военно-диверсионных целях.Постпред добавил, что в сложившейся ситуации Россия не может позволить судам проходить без досмотра и будет вынуждена самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования с Москвой.В ближайшее время Россия детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки, подытожил Небензя.ООН на 31 октября согласовала с Анкарой и Киевом движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
https://ria.ru/20221031/dosmotr-1828249718.html
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Россия, Черное море, В мире, Василий Небензя, ООН, Украина, Турция
19:24 31.10.2022 (обновлено: 21:10 31.10.2022)
 
Зерновая сделка не должна выполняться без России, заявил Небензя

Небензя: Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра

© AP Photo / Craig RuttleПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает во время заседания Совета безопасности по вопросу поставок зерна из Украины
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает во время заседания Совета безопасности по вопросу поставок зерна из Украины - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Craig Ruttle
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступает во время заседания Совета безопасности по вопросу поставок зерна из Украины
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ООН, 31 окт — РИА Новости. Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля черноморская инициатива без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", — отметил он.

Небензя также подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, к тому же налицо факты злоупотребления гуманитарным коридором. По его словам, атаки Киева на корабли Черноморского флота грубо нарушили стамбульские договоренности и наглядно продемонстрировали, что Украина использует коридор в военно-диверсионных целях.
Постпред добавил, что в сложившейся ситуации Россия не может позволить судам проходить без досмотра и будет вынуждена самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования с Москвой.
Судно OCEAN LION в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 19:15
СКЦ досмотрел некоторые из ста судов в рамках зерновой сделки
В ближайшее время Россия детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки, подытожил Небензя.
ООН на 31 октября согласовала с Анкарой и Киевом движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.
Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 16:53
Британцы назвали виновных в срыве зерновой сделки
 
РоссияЧерное мореВ миреВасилий НебензяООНУкраинаТурция
 
 
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