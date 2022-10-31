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В Москве "заминировали" 13 судов - РИА Новости, 31.10.2022
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В Москве "заминировали" 13 судов
В Москве "заминировали" 13 судов - РИА Новости, 31.10.2022
В Москве "заминировали" 13 судов
Сотрудников и посетителей 13 столичных судов эвакуировали в понедельник после сообщений от "анонимных минеров", рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:21
2022-10-31T13:21
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудников и посетителей 13 столичных судов эвакуировали в понедельник после сообщений от "анонимных минеров", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуированы Измайловский, Перовский, Останкинский, Зеленоградский, Люблинский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Солнцевский, Чертановский, Коптевский и Нагатинский суды", - сказали в пресс-службе.Как передают корреспонденты РИА Новости, эвакуируются также Тверской и Мещанский суды. Все помещения судов осмотрят кинологи с собаками.Ранее в московские суды неоднократно приходили подобные сообщения с угрозами минирования, однако во всех случаях они оказывались ложными. То же касается других объектов как в Москве, так и в других регионах России - очередная волна минирований продолжается с 2019 года.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
13:21 31.10.2022
 
В Москве "заминировали" 13 судов

В Москве эвакуировали сотрудников и посетителей 13 судов из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания суда
Статуя Фемиды на фасаде здания суда - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Статуя Фемиды на фасаде здания суда. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудников и посетителей 13 столичных судов эвакуировали в понедельник после сообщений от "анонимных минеров", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуированы Измайловский, Перовский, Останкинский, Зеленоградский, Люблинский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Солнцевский, Чертановский, Коптевский и Нагатинский суды", - сказали в пресс-службе.
Как передают корреспонденты РИА Новости, эвакуируются также Тверской и Мещанский суды. Все помещения судов осмотрят кинологи с собаками.
Ранее в московские суды неоднократно приходили подобные сообщения с угрозами минирования, однако во всех случаях они оказывались ложными. То же касается других объектов как в Москве, так и в других регионах России - очередная волна минирований продолжается с 2019 года.
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