https://ria.ru/20221031/suda-1828087667.html

В Москве "заминировали" 13 судов

В Москве "заминировали" 13 судов - РИА Новости, 31.10.2022

В Москве "заминировали" 13 судов

Сотрудников и посетителей 13 столичных судов эвакуировали в понедельник после сообщений от "анонимных минеров", рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:21

2022-10-31T13:21

2022-10-31T13:21

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571488890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae9ddd242fe735e3e8d1cc325e5f8eed.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудников и посетителей 13 столичных судов эвакуировали в понедельник после сообщений от "анонимных минеров", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуированы Измайловский, Перовский, Останкинский, Зеленоградский, Люблинский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Солнцевский, Чертановский, Коптевский и Нагатинский суды", - сказали в пресс-службе.Как передают корреспонденты РИА Новости, эвакуируются также Тверской и Мещанский суды. Все помещения судов осмотрят кинологи с собаками.Ранее в московские суды неоднократно приходили подобные сообщения с угрозами минирования, однако во всех случаях они оказывались ложными. То же касается других объектов как в Москве, так и в других регионах России - очередная волна минирований продолжается с 2019 года.

https://ria.ru/20221031/reysy-1828054771.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва