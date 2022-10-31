https://ria.ru/20221031/suda-1828087667.html
В Москве "заминировали" 13 судов
В Москве "заминировали" 13 судов - РИА Новости, 31.10.2022
В Москве "заминировали" 13 судов
Сотрудников и посетителей 13 столичных судов эвакуировали в понедельник после сообщений от "анонимных минеров", рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:21
2022-10-31T13:21
2022-10-31T13:21
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудников и посетителей 13 столичных судов эвакуировали в понедельник после сообщений от "анонимных минеров", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуированы Измайловский, Перовский, Останкинский, Зеленоградский, Люблинский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Солнцевский, Чертановский, Коптевский и Нагатинский суды", - сказали в пресс-службе.Как передают корреспонденты РИА Новости, эвакуируются также Тверской и Мещанский суды. Все помещения судов осмотрят кинологи с собаками.Ранее в московские суды неоднократно приходили подобные сообщения с угрозами минирования, однако во всех случаях они оказывались ложными. То же касается других объектов как в Москве, так и в других регионах России - очередная волна минирований продолжается с 2019 года.
https://ria.ru/20221031/reysy-1828054771.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве "заминировали" 13 судов
В Москве эвакуировали сотрудников и посетителей 13 судов из-за сообщений о минировании
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Сотрудников и посетителей 13 столичных судов эвакуировали в понедельник после сообщений от "анонимных минеров", рассказали РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуированы Измайловский, Перовский, Останкинский, Зеленоградский, Люблинский, Тимирязевский, Дорогомиловский, Солнцевский, Чертановский, Коптевский и Нагатинский суды", - сказали в пресс-службе.
Как передают корреспонденты РИА Новости, эвакуируются также Тверской и Мещанский суды. Все помещения судов осмотрят кинологи с собаками.
Ранее в московские суды неоднократно приходили подобные сообщения с угрозами минирования, однако во всех случаях они оказывались ложными. То же касается других объектов как в Москве, так и в других регионах России
- очередная волна минирований продолжается с 2019 года.