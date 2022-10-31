https://ria.ru/20221031/suda-1828064682.html

Из украинских портов в понедельник вышли 12 судов с зерном

Из украинских портов в понедельник вышли 12 судов с зерном - РИА Новости, 31.10.2022

Из украинских портов в понедельник вышли 12 судов с зерном

Министерство инфраструктуры Украины заявило, что из украинских портов в понедельник вышли 12 судов в рамках "зерновой сделки". РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:22

2022-10-31T12:22

2022-10-31T12:24

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что из украинских портов в понедельник вышли 12 судов в рамках "зерновой сделки"."Из портов Одесса, Черноморский и Южный сегодня вышли 12 судов с 354,2 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook*.ООН, Украина и Турция ранее согласовали на 31 октября план движения по морскому гуманитарному коридору 14 судов: 12 идущих из Украины и двух прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Россию, сообщал Совместный координационный центр.Минобороны РФ 29 октября сообщило, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в акватории Севастополя. По данным ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221029/zerno-1827825677.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, одесса, министерство инфраструктуры украины, оон