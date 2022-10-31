https://ria.ru/20221031/suda-1828064682.html
Из украинских портов в понедельник вышли 12 судов с зерном
Из украинских портов в понедельник вышли 12 судов с зерном - РИА Новости, 31.10.2022
Из украинских портов в понедельник вышли 12 судов с зерном
Министерство инфраструктуры Украины заявило, что из украинских портов в понедельник вышли 12 судов в рамках "зерновой сделки". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:22
2022-10-31T12:22
2022-10-31T12:24
в мире
украина
россия
одесса
министерство инфраструктуры украины
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_15e558af8a6346c4ea8de2b227c8d8c4.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что из украинских портов в понедельник вышли 12 судов в рамках "зерновой сделки"."Из портов Одесса, Черноморский и Южный сегодня вышли 12 судов с 354,2 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Facebook*.ООН, Украина и Турция ранее согласовали на 31 октября план движения по морскому гуманитарному коридору 14 судов: 12 идущих из Украины и двух прибывающих. Делегация ООН проинформировала об этом Россию, сообщал Совместный координационный центр.Минобороны РФ 29 октября сообщило, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в акватории Севастополя. По данным ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221029/zerno-1827825677.html
украина
россия
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_62:0:1939:1408_1920x0_80_0_0_7af2e0eb0bf22e66fde931cd077d5721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, одесса, министерство инфраструктуры украины, оон
В мире, Украина, Россия, Одесса, Министерство инфраструктуры Украины, ООН
12:22 31.10.2022 (обновлено: 12:24 31.10.2022)
Из украинских портов в понедельник вышли 12 судов с зерном
Из украинских портов в понедельник вышли 12 судов в рамках зерновой сделки