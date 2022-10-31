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Грузовые суда не могут быть военной целью, заявили в ООН - РИА Новости, 31.10.2022
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Грузовые суда не могут быть военной целью, заявили в ООН
Грузовые суда не могут быть военной целью, заявили в ООН - РИА Новости, 31.10.2022
Грузовые суда не могут быть военной целью, заявили в ООН
Гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками, продовольствие должно поступать, заявил координатор ООН по "зерновой сделке" Амир... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:14
2022-10-31T10:14
в мире
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками, продовольствие должно поступать, заявил координатор ООН по "зерновой сделке" Амир Абдулла.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Гражданские грузовые суда никогда не могут быть военной целью или заложниками. Продовольствие должно поступать", - написал координатор в Twitter.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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в мире, оон
В мире, ООН
10:14 31.10.2022
 
Грузовые суда не могут быть военной целью, заявили в ООН

Координатор ООН Абдулла: гражданские грузовые суда не могут быть военной целью

© AP Photo / Khalil HamraСудно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками, продовольствие должно поступать, заявил координатор ООН по "зерновой сделке" Амир Абдулла.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Гражданские грузовые суда никогда не могут быть военной целью или заложниками. Продовольствие должно поступать", - написал координатор в Twitter.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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