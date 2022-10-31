https://ria.ru/20221031/suda-1828015468.html

Грузовые суда не могут быть военной целью, заявили в ООН

Грузовые суда не могут быть военной целью, заявили в ООН - РИА Новости, 31.10.2022

Грузовые суда не могут быть военной целью, заявили в ООН

Гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками, продовольствие должно поступать, заявил координатор ООН по "зерновой сделке" Амир... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:14

2022-10-31T10:14

2022-10-31T10:14

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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Гражданские грузовые суда не могут быть военной целью или заложниками, продовольствие должно поступать, заявил координатор ООН по "зерновой сделке" Амир Абдулла.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Гражданские грузовые суда никогда не могут быть военной целью или заложниками. Продовольствие должно поступать", - написал координатор в Twitter.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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