https://ria.ru/20221031/sud-1828217707.html

В Башкирии осудили женщину, утопившую трех подруг

В Башкирии осудили женщину, утопившую трех подруг - РИА Новости, 31.10.2022

В Башкирии осудили женщину, утопившую трех подруг

Суд в Башкирии приговорил к 6 годам лишения свободы местную жительницу, которая в состоянии опьянения за рулем машины съехала в водохранилище, в результате чего РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:52

2022-10-31T17:52

2022-10-31T19:02

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УФА, 31 окт – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 6 годам лишения свободы местную жительницу, которая в состоянии опьянения за рулем машины съехала в водохранилище, в результате чего погибли три ее подруги, сообщили в прокуратуре региона.Происшествие случилось в апреле в Зианчуринском районе: нетрезвая женщина за рулем автомобиля совершила съезд в Ямашлинское водохранилище. Сама она смогла выбраться из воды, а три ее подруги, находившиеся в салоне машины, погибли."В суде установлено, что в апреле 2022 года подсудимая с тремя подругами праздновали день рождения одной из женщин в придорожном кафе и решили продолжить мероприятие на берегу Ямашлинского водохранилища. В пути следования подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и с проселочной дороги съехала в водоем. В результате аварии три пассажирки скончались на месте происшествия, не имея возможности выбраться из потонувшей машины", - сообщает прокуратура.Отмечается, что подсудимая признала вину в совершении преступления."Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года", - информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20221031/pulkovo-1828168549.html

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происшествия, республика башкортостан, дтп, россия