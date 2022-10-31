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В Башкирии осудили женщину, утопившую трех подруг
В Башкирии осудили женщину, утопившую трех подруг - РИА Новости, 31.10.2022
В Башкирии осудили женщину, утопившую трех подруг
Суд в Башкирии приговорил к 6 годам лишения свободы местную жительницу, которая в состоянии опьянения за рулем машины съехала в водохранилище, в результате чего РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:52
2022-10-31T17:52
2022-10-31T19:02
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УФА, 31 окт – РИА Новости. Суд в Башкирии приговорил к 6 годам лишения свободы местную жительницу, которая в состоянии опьянения за рулем машины съехала в водохранилище, в результате чего погибли три ее подруги, сообщили в прокуратуре региона.Происшествие случилось в апреле в Зианчуринском районе: нетрезвая женщина за рулем автомобиля совершила съезд в Ямашлинское водохранилище. Сама она смогла выбраться из воды, а три ее подруги, находившиеся в салоне машины, погибли."В суде установлено, что в апреле 2022 года подсудимая с тремя подругами праздновали день рождения одной из женщин в придорожном кафе и решили продолжить мероприятие на берегу Ямашлинского водохранилища. В пути следования подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и с проселочной дороги съехала в водоем. В результате аварии три пассажирки скончались на месте происшествия, не имея возможности выбраться из потонувшей машины", - сообщает прокуратура.Отмечается, что подсудимая признала вину в совершении преступления."Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года", - информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20221031/pulkovo-1828168549.html
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Происшествия, Республика Башкортостан, ДТП, Россия
17:52 31.10.2022 (обновлено: 19:02 31.10.2022)
В Башкирии осудили женщину, утопившую трех подруг
Жительница Башкирии, по вине которой утонули три подруги, получила шесть лет колонии
УФА, 31 окт – РИА Новости.
Суд в Башкирии приговорил к 6 годам лишения свободы местную жительницу, которая в состоянии опьянения за рулем машины съехала в водохранилище, в результате чего погибли три ее подруги, сообщили
в прокуратуре региона.
Происшествие случилось в апреле в Зианчуринском районе: нетрезвая женщина за рулем автомобиля совершила съезд в Ямашлинское водохранилище. Сама она смогла выбраться из воды, а три ее подруги, находившиеся в салоне машины, погибли.
"В суде установлено, что в апреле 2022 года подсудимая с тремя подругами праздновали день рождения одной из женщин в придорожном кафе и решили продолжить мероприятие на берегу Ямашлинского водохранилища. В пути следования подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и с проселочной дороги съехала в водоем. В результате аварии три пассажирки скончались на месте происшествия, не имея возможности выбраться из потонувшей машины", - сообщает прокуратура.
Отмечается, что подсудимая признала вину в совершении преступления.
"Суд назначил ей наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года", - информирует надзорное ведомство.