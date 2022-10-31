16:21 31.10.2022 (обновлено: 02:53 01.11.2022)
В США описали, как российский Су-57 молниеносно принимает решения в бою
19fortyfive: искусственный интеллект позволяет Су-57 принимать мгновенные решения в бою
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкРоссийский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 быстро принимает решения благодаря бортовому компьютеру, выполняющему роль второго пилота, написал в статье для 19FortyFive военный эксперт Питер Сучиу.
"Одна из примечательных особенностей Су-57 — технология искусственного интеллекта (ИИ), которая может действовать как виртуальный второй пилот, собирать данные с многочисленных датчиков самолета и предоставлять важную информацию человеку", — говорится в публикации.
Специалист отметил, что ИИ планируют внедрять в самолеты шестого поколения. Суперсовременные машины оснастят высокопроизводительными защищенными процессорами, которые превратят их в летающий центр обработки информации и позволят пилоту молниеносно принимать решения.
"В будущем искусственный интеллект будет играть еще более активную роль, чтобы улучшить выживаемость и расширить возможности при выполнении задачи", — подчеркнул обозреватель.
Су-57 — многоцелевой истребитель, сконструированный с применением технологий малозаметности. Он может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа и обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью. Также самолет способен маневрировать с большими перегрузками и оснащен передовой электроникой.