https://ria.ru/20221031/su-57-1828177838.html

В США описали, как российский Су-57 молниеносно принимает решения в бою

В США описали, как российский Су-57 молниеносно принимает решения в бою - РИА Новости, 01.11.2022

В США описали, как российский Су-57 молниеносно принимает решения в бою

Российский истребитель пятого поколения Су-57 быстро принимает решения благодаря бортовому компьютеру, выполняющему роль второго пилота, написал в статье для... РИА Новости, 01.11.2022

2022-10-31T16:21

2022-10-31T16:21

2022-11-01T02:53

политика

технологии

су-57

россия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 быстро принимает решения благодаря бортовому компьютеру, выполняющему роль второго пилота, написал в статье для 19FortyFive военный эксперт Питер Сучиу.Специалист отметил, что ИИ планируют внедрять в самолеты шестого поколения. Суперсовременные машины оснастят высокопроизводительными защищенными процессорами, которые превратят их в летающий центр обработки информации и позволят пилоту молниеносно принимать решения."В будущем искусственный интеллект будет играть еще более активную роль, чтобы улучшить выживаемость и расширить возможности при выполнении задачи", — подчеркнул обозреватель.Су-57 — многоцелевой истребитель, сконструированный с применением технологий малозаметности. Он может нести вооружение во внутренних отсеках фюзеляжа и обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью. Также самолет способен маневрировать с большими перегрузками и оснащен передовой электроникой.

https://ria.ru/20220616/rossiya-1795828712.html

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, технологии, су-57, россия