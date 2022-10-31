https://ria.ru/20221031/stashevskiy-1828228945.html
Сташевский впервые за долгое время появился на публике
Сташевский впервые за долгое время появился на публике - РИА Новости, 31.10.2022
Сташевский впервые за долгое время появился на публике
Звезда 90-х Влад Сташевский впервые вышел в свет после долгого перерыва и исполнил свои хиты. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:26
2022-10-31T18:26
2022-10-31T18:26
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Звезда 90-х Влад Сташевский впервые вышел в свет после долгого перерыва и исполнил свои хиты. Певец появился на публике в клетчатых брюках и темной рубашке винного цвета. Он назвал причиной своего долгого отсутствия в медиа-пространстве плотный гастрольный график. Музыкант стал известен благодаря работе с Юрием Айзеншписом. Его песни "Позови меня в ночи", "Глаза чайного цвета" и "Я не буду тебя больше ждать" сделали исполнителя популярным. После окончания сотрудничества с продюсером Сташевский начал терять былую славу. Его новые композиции не помогли артисту повторить успех. В 2020 году певец поучаствовал в шоу "Суперстар! Возвращение". После окончания передачи он практически не появлялся в публичном пространстве. Ранее Сташевский рассказал, как проходил кастинг у Айзеншписа. По словам исполнителя, композитор Владимир Матецкий устроил ему трехчасовой экзамен.
https://ria.ru/20220906/revva-1814775575.html
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РИА Новости
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знаменитости, музыка
Шоубиз, Знаменитости, Музыка
Сташевский впервые за долгое время появился на публике
Влад Сташевский впервые за долгое время появился на публике и спел старые хиты на концерте
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Звезда 90-х Влад Сташевский впервые вышел в свет после долгого перерыва и исполнил свои хиты.
Певец появился на публике в клетчатых брюках и темной рубашке винного цвета.
Он назвал причиной своего долгого отсутствия в медиа-пространстве плотный гастрольный график.
"Страна большая. И недели не проходит, чтобы я где-то не выступил", – сообщил певец, передает Muz-tv.ru..
Музыкант стал известен благодаря работе с Юрием Айзеншписом. Его песни "Позови меня в ночи", "Глаза чайного цвета" и "Я не буду тебя больше ждать" сделали исполнителя популярным. После окончания сотрудничества с продюсером Сташевский начал терять былую славу. Его новые композиции не помогли артисту повторить успех.
В 2020 году певец поучаствовал в шоу "Суперстар! Возвращение". После окончания передачи он практически не появлялся в публичном пространстве.
Ранее Сташевский рассказал
, как проходил кастинг у Айзеншписа. По словам исполнителя, композитор Владимир Матецкий устроил ему трехчасовой экзамен.