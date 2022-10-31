https://ria.ru/20221031/stashevskiy-1828228945.html

Сташевский впервые за долгое время появился на публике

Сташевский впервые за долгое время появился на публике - РИА Новости, 31.10.2022

Сташевский впервые за долгое время появился на публике

Звезда 90-х Влад Сташевский впервые вышел в свет после долгого перерыва и исполнил свои хиты. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:26

2022-10-31T18:26

2022-10-31T18:26

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Звезда 90-х Влад Сташевский впервые вышел в свет после долгого перерыва и исполнил свои хиты. Певец появился на публике в клетчатых брюках и темной рубашке винного цвета. Он назвал причиной своего долгого отсутствия в медиа-пространстве плотный гастрольный график. Музыкант стал известен благодаря работе с Юрием Айзеншписом. Его песни "Позови меня в ночи", "Глаза чайного цвета" и "Я не буду тебя больше ждать" сделали исполнителя популярным. После окончания сотрудничества с продюсером Сташевский начал терять былую славу. Его новые композиции не помогли артисту повторить успех. В 2020 году певец поучаствовал в шоу "Суперстар! Возвращение". После окончания передачи он практически не появлялся в публичном пространстве. Ранее Сташевский рассказал, как проходил кастинг у Айзеншписа. По словам исполнителя, композитор Владимир Матецкий устроил ему трехчасовой экзамен.

https://ria.ru/20220906/revva-1814775575.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, музыка