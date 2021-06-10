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Влад Сташевский рассказал, как проходил кастинг у Айзеншписа
Влад Сташевский рассказал, как проходил кастинг у Айзеншписа - РИА Новости, 10.06.2021
Влад Сташевский рассказал, как проходил кастинг у Айзеншписа
Влад Сташевский вспомнил, как познакомился с продюсером Юрием Айзеншписом. Об этом он рассказал в программе "Судьба человека". РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:14
2021-06-10T18:14
2021-06-10T18:14
группа "кино"
владимир матецкий
шоубиз
музыка
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Влад Сташевский вспомнил, как познакомился с продюсером Юрием Айзеншписом. Об этом он рассказал в программе "Судьба человека".По словам Сташевского, он отмечал с одногруппниками окончание первого курса института. Ребята пришли на модную дискотеку, где в тот вечер выступали подопечные продюсера. Музыкант признался, что в то время уже знал, кто такой Айзеншпис, так как был поклонником группы "Кино", директором которой был Юрий Шмильевич. "За кулисами, как сейчас помню, стоял черный рояль, и я себе позволил произнести: "Ребята, а давайте я что-нибудь сыграю, я же все-таки закончил музыкальную школу по классу фортепиано". Сыграл. Поворачиваюсь, а за мной — Юрий Шмильевич Айзеншпис", — говорит Сташевский. Продюсер дал ему свою визитку и сказал: "Позвонишь как-нибудь". Однако Сташевский тогда сомневался, что осмелится набрать номер Айзеншписа, и не стал скрывать этого. "Я считал, что моя судьба предрешена, и я буду работать по профессии — менеджером", — признается певец. На следующий день в девять утра Айзеншпис позвонил ему и пригласил на прослушивание. Трехчасовой экзамен молодому человеку знаменитый продюсер устроил с композитором Владимиром Матецким.Через три дня в доме у Сташевского раздался еще один звонок. "Я уже заказал студию. Будем писать песню", — заявил Айзеншпис. Музыкант уверяет, что ему было легко работать с продюсером. Юрий Шмильевич требовал от него простой рабочей дисциплины, и Сташевский был к этому привычен, так как готовился стать офицером. Первый альбом Влада Сташевского под названием "Любовь здесь больше не живет" вышел в 1994. Музыкант прекратил сотрудничество с Айзеншписом в 1999 году.
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группа "кино", владимир матецкий, музыка, шоу-бизнес, знаменитости
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Влад Сташевский вспомнил, как познакомился с продюсером Юрием Айзеншписом. Об этом он рассказал
в программе "Судьба человека".
По словам Сташевского, он отмечал с одногруппниками окончание первого курса института. Ребята пришли на модную дискотеку, где в тот вечер выступали подопечные продюсера. Музыкант признался, что в то время уже знал, кто такой Айзеншпис, так как был поклонником группы "Кино", директором которой был Юрий Шмильевич.
"За кулисами, как сейчас помню, стоял черный рояль, и я себе позволил произнести: "Ребята, а давайте я что-нибудь сыграю, я же все-таки закончил музыкальную школу по классу фортепиано". Сыграл. Поворачиваюсь, а за мной — Юрий Шмильевич Айзеншпис", — говорит Сташевский.
Продюсер дал ему свою визитку и сказал: "Позвонишь как-нибудь". Однако Сташевский тогда сомневался, что осмелится набрать номер Айзеншписа, и не стал скрывать этого. "Я считал, что моя судьба предрешена, и я буду работать по профессии — менеджером", — признается певец.
"Я просто в эти двери вообще не стучался, то есть я не пытался попасть в большой шоу-бизнес. А он говорит: "Ты дурак что ли совсем? У меня обивают пороги со всей страны девчонки и мальчишки. Тогда давай свой телефон", — рассказывает музыкант.
На следующий день в девять утра Айзеншпис позвонил ему и пригласил на прослушивание. Трехчасовой экзамен молодому человеку знаменитый продюсер устроил с композитором Владимиром Матецким.
Через три дня в доме у Сташевского раздался еще один звонок. "Я уже заказал студию. Будем писать песню", — заявил Айзеншпис.
Музыкант уверяет, что ему было легко работать с продюсером. Юрий Шмильевич требовал от него простой рабочей дисциплины, и Сташевский был к этому привычен, так как готовился стать офицером.
Первый альбом Влада Сташевского под названием "Любовь здесь больше не живет" вышел в 1994. Музыкант прекратил сотрудничество с Айзеншписом в 1999 году.