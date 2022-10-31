https://ria.ru/20221031/srochniki-1827979179.html

В Генштабе сообщили, куда не будут отправлять срочников

В Генштабе сообщили, куда не будут отправлять срочников - РИА Новости, 31.10.2022

В Генштабе сообщили, куда не будут отправлять срочников

Военнослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T00:36

2022-10-31T00:36

2022-10-31T00:56

специальная военная операция на украине

евгений бурдинский

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Военнослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, рассказал в беседе с "Красной звездой" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.Генерал добавил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.При этом Бурдинский напомнил, что призыв этой осенью перенесли с 1 октября на 1 ноября из-за частичной мобилизации. Всего в планах призвать 120 тысяч человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем годом ранее.Весной в армию было призвано 134,5 тысячи человек.Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Как пояснял министр обороны Сергей Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.В минувшую пятницу Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.

https://ria.ru/20220930/srochniki-1820767686.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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евгений бурдинский, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр