https://ria.ru/20221031/srochniki-1827979179.html
В Генштабе сообщили, куда не будут отправлять срочников
В Генштабе сообщили, куда не будут отправлять срочников - РИА Новости, 31.10.2022
В Генштабе сообщили, куда не будут отправлять срочников
Военнослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях,... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T00:36
2022-10-31T00:36
2022-10-31T00:56
специальная военная операция на украине
евгений бурдинский
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/20/1560232088_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5e353f0bfc205a70aecdc9c1a666bc4.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Военнослужащие-срочники, призванные этой осенью, не будут служить в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, рассказал в беседе с "Красной звездой" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский.Генерал добавил, что срочники не будут участвовать в спецоперации на Украине.При этом Бурдинский напомнил, что призыв этой осенью перенесли с 1 октября на 1 ноября из-за частичной мобилизации. Всего в планах призвать 120 тысяч человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем годом ранее.Весной в армию было призвано 134,5 тысячи человек.Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Как пояснял министр обороны Сергей Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призыву подлежали 300 тысяч человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.В минувшую пятницу Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации.
https://ria.ru/20220930/srochniki-1820767686.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156023/20/1560232088_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb562b2c99d579ecaba973ac80c822cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений бурдинский, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Евгений Бурдинский, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
00:36 31.10.2022 (обновлено: 00:56 31.10.2022)
В Генштабе сообщили, куда не будут отправлять срочников
Представитель Генштаба Бурдинский: срочников не отправят служить в новые регионы России