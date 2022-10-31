https://ria.ru/20221031/sputnik-1828051200.html

Sputnik расширяет сотрудничество с иранскими медиа

Sputnik расширяет сотрудничество с иранскими медиа - РИА Новости, 31.10.2022

Sputnik расширяет сотрудничество с иранскими медиа

Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран. Свои... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:41

2022-10-31T11:41

2022-10-31T12:23

sputnik

иран

журналистика

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ТЕГЕРАН, 31 окт — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству SputnikВасилий Пушков и генеральный директор по международному сотрудничеству IRIB Сейед Мортеза Асгхари.Документ предусматривает обмен контентом на персидском языке и другое взаимодействие в целях сближения и взаимопонимания народов двух стран. Во время церемонии стороны также обсудили возможные векторы развития отношений и участие в совместных гуманитарных проектах.По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "В ходе прямых переговоров с нашими коллегами из Гостелерадио Ирана мы окончательно убедились в единстве наших целей и задач. Данный конкретный договор является не более чем формальностью, определяющей нашу совместную работу, которая будет дальше развиваться при любых обстоятельствах".Сейед Мортеза Асгхари отметил высокий уровень партнёрства и выразил надежду, что подписание соглашения об исполнении между Sputnik и Организацией Гостелерадио Ирана станет прочной основой для плодотворного сотрудничества, даст возможность и дальше укреплять двусторонние связи. Он также подчеркнул, что активное взаимодействие представителей российских и иранских СМИ поможет составить более чёткую и понятную картину о культуре и жизни России и Ирана другим странам мира.Также журналисты IRIB приняли участие в совместном мастер-классе Василия Пушкова и начальника управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока Sputnik Ивана Захарова по просветительскому проекту SputnikPro. Иранские коллеги узнали об особенностях производства новостей в современном мире и общих вызовах для российских и иранских СМИ в эпоху информационных войн.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20221018/afrika-1824971129.html

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иран

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

sputnik, иран, журналистика