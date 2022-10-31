11:41 31.10.2022 (обновлено: 12:23 31.10.2022)
Sputnik расширяет сотрудничество с иранскими медиа
© РИА НовостиИнформационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
ТЕГЕРАН, 31 окт — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран. Свои подписи под документом поставили директор по международному сотрудничеству SputnikВасилий Пушков и генеральный директор по международному сотрудничеству IRIB Сейед Мортеза Асгхари.
Документ предусматривает обмен контентом на персидском языке и другое взаимодействие в целях сближения и взаимопонимания народов двух стран. Во время церемонии стороны также обсудили возможные векторы развития отношений и участие в совместных гуманитарных проектах.
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По итогам подписания Василий Пушков прокомментировал: "В ходе прямых переговоров с нашими коллегами из Гостелерадио Ирана мы окончательно убедились в единстве наших целей и задач. Данный конкретный договор является не более чем формальностью, определяющей нашу совместную работу, которая будет дальше развиваться при любых обстоятельствах".
Сейед Мортеза Асгхари отметил высокий уровень партнёрства и выразил надежду, что подписание соглашения об исполнении между Sputnik и Организацией Гостелерадио Ирана станет прочной основой для плодотворного сотрудничества, даст возможность и дальше укреплять двусторонние связи. Он также подчеркнул, что активное взаимодействие представителей российских и иранских СМИ поможет составить более чёткую и понятную картину о культуре и жизни России и Ирана другим странам мира.
© РИА НовостиИнформационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
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Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
© РИА НовостиИнформационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
2 из 4
Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
© РИА НовостиИнформационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
3 из 4
Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
© РИА НовостиИнформационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
4 из 4
Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
1 из 4
Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
2 из 4
Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
3 из 4
Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
4 из 4
Информационное агентство и радио Sputnik и Гостелерадио Ирана (IRIB) подписали партнерское соглашение в рамках визита представителей агентства в Тегеран
Также журналисты IRIB приняли участие в совместном мастер-классе Василия Пушкова и начальника управления по работе со странами Ближнего и Среднего Востока Sputnik Ивана Захарова по просветительскому проекту SputnikPro. Иранские коллеги узнали об особенностях производства новостей в современном мире и общих вызовах для российских и иранских СМИ в эпоху информационных войн.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
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Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.