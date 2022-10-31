https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828093494.html
ВС России нанесли удары по объектам украинской энергетики
ВС России нанесли удары по объектам украинской энергетики - РИА Новости, 31.10.2022
ВС России нанесли удары по объектам украинской энергетики
Российские военные нанесли новые удары по военным и энергетическим объектам Украины, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 31... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:39
2022-10-31T13:39
2022-10-31T14:32
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские военные нанесли новые удары по военным и энергетическим объектам Украины, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции от 31 октября."Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены", — говорится в документе.С утра на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, сообщают о взрывах в Киеве, Харькове, Запорожье, других городах. Кроме того, СМИ пишут о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что повреждены 18 объектов, преимущественно энергетических, в десяти областях страны. Обесточены сотни населенных пунктов в семи регионах.Так, без света осталась часть украинской столицы. В Харькове остановились метро и наземный электротранспорт. Появились перебои в подаче воды.В Черниговской области начались аварийные отключения электричества.Российские Вооруженные силы с 10 октября наносят удары оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
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Удары по системам военного управление и энергетики Украины. Видео Минобороны РФ
Минобороны России: продолжены высокоточные удары по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
2022-10-31T13:39
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PT0M07S
РИА Новости
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россия, украина, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность
13:39 31.10.2022 (обновлено: 14:32 31.10.2022)
ВС России нанесли удары по объектам украинской энергетики
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине