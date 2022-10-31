https://ria.ru/20221031/spetsoperatsiya-1828044883.html
В Мурманской области откроют центры поддержки семей участников спецоперации
В Мурманской области откроют центры поддержки семей участников спецоперации - РИА Новости, 31.10.2022
В Мурманской области откроют центры поддержки семей участников спецоперации
Двенадцать центров поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции заработают в городах Мурманской области со вторника, сообщил... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:27
2022-10-31T11:27
2022-10-31T11:27
мурманская область
общество
елена дягилева
мурманская область
единая россия
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МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Двенадцать центров поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции заработают в городах Мурманской области со вторника, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."C 1 ноября мы запускаем в работу центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. В Мурманской области для этого будет отрыто 12 отделений. Соответствующее постановление мной подписано", 一 сказал Чибис.Он пояснил, что в момент проведения мобилизации эту функцию выполняли общественные приемные "Единой России", они продолжат эту работу. "Задача центров – решать все вопросы, возникающие у семей мобилизованных в разных жизненных ситуациях. Пока кормилец – отец, муж и сын – выполняют задачу защиты родины, очень важна поддержка семьи", - добавил губернатор.Глава региона добавил, что поступающие от всех семей вопросы будут отрабатываться в индивидуальном порядке, будет налажена постоянная связь со стороны сотрудников с родными и семьями, чтобы предлагать помощь и меры поддержки. Также будут созданы социальные паспорта семей, в которых будет собрана информация о близких тех, кто участвует в специальной военной операции. Вся информация будет защищена, пообещал Чибис.Как пояснила замгубернатора Елена Дягилева, основная задача центров – переформатировать помощь, которая оказывалась до сих пор, когда родственники мобилизованных сами обращались за помощью. Теперь сотрудники центра сами будут выявлять первоочередные нужды семей. "Наша задача – любую поддержку оказать. Это может быть медицинская помощь, содействие трудоустройству, юридическая, помощь в уходе за детьми и пожилыми, помощь в быту… Вплоть до поздравлений с днем рождения членов семьи", - сказала Дягилева.Отделения будут созданы в разных городах Мурманской области на базе центров социальной поддержки населения и в центрах занятости.Ранее подобные центры поддержки семей участников специальной военной операции заработали в других российских регионах.В Мурманской области уже принят ряд мер поддержки для мобилизованных и их семей. Так, единовременная выплата составляет 100 тысяч рублей, на каждого несовершеннолетнего ребенка выплачивается еще по 20 тысяч рублей. Дети мобилизованных бесплатно посещают детский сад, школьникам предоставляется бесплатное горячее питание.
https://radiosputnik.ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827679409.html
https://ria.ru/20221028/mobilizatsiya-1827602095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, елена дягилева, мурманская область, единая россия
Мурманская область, Общество, Елена Дягилева, Мурманская область, Единая Россия
В Мурманской области откроют центры поддержки семей участников спецоперации
В Мурманской области откроют центры поддержки семей мобилизованных и участников СВО
МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Двенадцать центров поддержки семей мобилизованных и участников специальной военной операции заработают в городах Мурманской области со вторника, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"C 1 ноября мы запускаем в работу центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. В Мурманской области для этого будет отрыто 12 отделений. Соответствующее постановление мной подписано", 一 сказал Чибис.
Он пояснил, что в момент проведения мобилизации эту функцию выполняли общественные приемные "Единой России
", они продолжат эту работу. "Задача центров – решать все вопросы, возникающие у семей мобилизованных в разных жизненных ситуациях. Пока кормилец – отец, муж и сын – выполняют задачу защиты родины, очень важна поддержка семьи", - добавил губернатор.
Глава региона добавил, что поступающие от всех семей вопросы будут отрабатываться в индивидуальном порядке, будет налажена постоянная связь со стороны сотрудников с родными и семьями, чтобы предлагать помощь и меры поддержки. Также будут созданы социальные паспорта семей, в которых будет собрана информация о близких тех, кто участвует в специальной военной операции. Вся информация будет защищена, пообещал Чибис.
Как пояснила замгубернатора Елена Дягилева
, основная задача центров – переформатировать помощь, которая оказывалась до сих пор, когда родственники мобилизованных сами обращались за помощью. Теперь сотрудники центра сами будут выявлять первоочередные нужды семей. "Наша задача – любую поддержку оказать. Это может быть медицинская помощь, содействие трудоустройству, юридическая, помощь в уходе за детьми и пожилыми, помощь в быту… Вплоть до поздравлений с днем рождения членов семьи", - сказала Дягилева.
Отделения будут созданы в разных городах Мурманской области на базе центров социальной поддержки населения и в центрах занятости.
Ранее подобные центры поддержки семей участников специальной военной операции заработали в других российских регионах.
В Мурманской области уже принят ряд мер поддержки для мобилизованных и их семей. Так, единовременная выплата составляет 100 тысяч рублей, на каждого несовершеннолетнего ребенка выплачивается еще по 20 тысяч рублей. Дети мобилизованных бесплатно посещают детский сад, школьникам предоставляется бесплатное горячее питание.