https://ria.ru/20221031/sovfed-1828004127.html
В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона
В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона - РИА Новости, 31.10.2022
В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона
В ответ на преступные действия Великобритании в отношении России нужны адекватные ответные меры, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:28
2022-10-31T09:28
2022-10-31T09:28
андрей климов
россия
великобритания
лондон
вмс великобритании
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ответ на преступные действия Великобритании в отношении России нужны адекватные ответные меры, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В Минобороны РФ сообщили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, заявили в ведомстве."Хотелось бы мер адекватных британским антироссийским преступным выходкам. Иное их вряд ли остановит", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html
https://ria.ru/20221030/sdelka-1827892116.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей климов, россия, великобритания, лондон, вмс великобритании, совет федерации рф, северный поток, северный поток — 2, политика
Андрей Климов, Россия, Великобритания, Лондон, ВМС Великобритании, Совет Федерации РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Политика
В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона
Сенатор Климов призвал адекватно ответить на преступные действия Великобритании