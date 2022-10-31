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В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона - РИА Новости, 31.10.2022
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В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона
В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона - РИА Новости, 31.10.2022
В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона
В ответ на преступные действия Великобритании в отношении России нужны адекватные ответные меры, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:28
2022-10-31T09:28
андрей климов
россия
великобритания
лондон
вмс великобритании
совет федерации рф
северный поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ответ на преступные действия Великобритании в отношении России нужны адекватные ответные меры, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В Минобороны РФ сообщили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, заявили в ведомстве."Хотелось бы мер адекватных британским антироссийским преступным выходкам. Иное их вряд ли остановит", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html
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Дарья Буймова
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андрей климов, россия, великобритания, лондон, вмс великобритании, совет федерации рф, северный поток, северный поток — 2, политика
Андрей Климов, Россия, Великобритания, Лондон, ВМС Великобритании, Совет Федерации РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Политика
09:28 31.10.2022
 
В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона

Сенатор Климов призвал адекватно ответить на преступные действия Великобритании

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ответ на преступные действия Великобритании в отношении России нужны адекватные ответные меры, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
В Минобороны РФ сообщили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".
Вестминстерский мост через реку Темзу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 08:00
Британия создает casus belli
Эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, заявили в ведомстве.
"Хотелось бы мер адекватных британским антироссийским преступным выходкам. Иное их вряд ли остановит", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
30 октября, 14:04
Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД
 
Андрей КлимовРоссияВеликобританияЛондонВМС ВеликобританииСовет Федерации РФСеверный потокСеверный поток — 2Политика
 
 
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