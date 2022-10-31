https://ria.ru/20221031/sovfed-1828004127.html

В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона

В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона - РИА Новости, 31.10.2022

В Совфеде высказались за адекватные ответные меры в отношении Лондона

В ответ на преступные действия Великобритании в отношении России нужны адекватные ответные меры, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T09:28

2022-10-31T09:28

2022-10-31T09:28

андрей климов

россия

великобритания

лондон

вмс великобритании

совет федерации рф

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В ответ на преступные действия Великобритании в отношении России нужны адекватные ответные меры, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.В Минобороны РФ сообщили, что представители ВМС Великобритании, находящиеся в городе Очаков Николаевской области Украины, принимали участие в планировании, обеспечении и реализации теракта в Балтийском море 26 сентября по подрыву газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2".Эти же британские специалисты руководили подготовкой атаки на Севастополь, обучали военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций, заявили в ведомстве."Хотелось бы мер адекватных британским антироссийским преступным выходкам. Иное их вряд ли остановит", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221031/britaniya-1827925806.html

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827892116.html

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Дарья Буймова

андрей климов, россия, великобритания, лондон, вмс великобритании, совет федерации рф, северный поток, северный поток — 2, политика