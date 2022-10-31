https://ria.ru/20221031/sneg-1828014307.html

В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров

В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров - РИА Новости, 31.10.2022

В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров

В Москве образовался снежный покров высотой от 1 до 5 сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей неделе ожидается... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T10:12

2022-10-31T10:12

2022-10-31T10:12

общество

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

коломна

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Москве образовался снежный покров высотой от 1 до 5 сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей неделе ожидается потепление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате зарядов снега на базовой столичной метеостанции ВДНХ образовался снежный покров высотой 1 сантиметр, на других московских метеостанциях - на Балчуге – 1 сантиметр, в Тушино – 5 сантиметров. В Подмосковье припорошило Коломну - 1 сантиметр, Клин - 1 сантиметр, Павловский Посад - 1 сантиметр, Можайск - 1 сантиметр, Ново-Иерусалим - 2 сантиметра, Дмитров - 2 сантиметра", - рассказал Тишковец.По его словам, образовавшийся снежный покров будет временным, и в условиях холодной погоды местами продержится до выходных включительно."Однако на следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, благодаря которому снежный наст исчезнет", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20221031/pogoda-1827996540.html

москва

московская область (подмосковье)

коломна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), коломна