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В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров - РИА Новости, 31.10.2022
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В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров
В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров - РИА Новости, 31.10.2022
В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров
В Москве образовался снежный покров высотой от 1 до 5 сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей неделе ожидается... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:12
2022-10-31T10:12
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
коломна
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Москве образовался снежный покров высотой от 1 до 5 сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей неделе ожидается потепление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате зарядов снега на базовой столичной метеостанции ВДНХ образовался снежный покров высотой 1 сантиметр, на других московских метеостанциях - на Балчуге – 1 сантиметр, в Тушино – 5 сантиметров. В Подмосковье припорошило Коломну - 1 сантиметр, Клин - 1 сантиметр, Павловский Посад - 1 сантиметр, Можайск - 1 сантиметр, Ново-Иерусалим - 2 сантиметра, Дмитров - 2 сантиметра", - рассказал Тишковец.По его словам, образовавшийся снежный покров будет временным, и в условиях холодной погоды местами продержится до выходных включительно."Однако на следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, благодаря которому снежный наст исчезнет", - добавил метеоролог.
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московская область (подмосковье)
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), коломна
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Коломна
10:12 31.10.2022
 
В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров

В Москве образовался снежный покров до пяти сантиметров, он продержится до конца недели

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСнег на капоте автомобиля в Москве
Снег на капоте автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Снег на капоте автомобиля в Москве
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Москве образовался снежный покров высотой от 1 до 5 сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей неделе ожидается потепление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате зарядов снега на базовой столичной метеостанции ВДНХ образовался снежный покров высотой 1 сантиметр, на других московских метеостанциях - на Балчуге – 1 сантиметр, в Тушино – 5 сантиметров. В Подмосковье припорошило Коломну - 1 сантиметр, Клин - 1 сантиметр, Павловский Посад - 1 сантиметр, Можайск - 1 сантиметр, Ново-Иерусалим - 2 сантиметра, Дмитров - 2 сантиметра", - рассказал Тишковец.
По его словам, образовавшийся снежный покров будет временным, и в условиях холодной погоды местами продержится до выходных включительно.
"Однако на следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, благодаря которому снежный наст исчезнет", - добавил метеоролог.
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ОбществоЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Коломна
 
 
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