https://ria.ru/20221031/sneg-1828014307.html
В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров
В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров - РИА Новости, 31.10.2022
В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров
В Москве образовался снежный покров высотой от 1 до 5 сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей неделе ожидается... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T10:12
2022-10-31T10:12
2022-10-31T10:12
общество
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
коломна
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Москве образовался снежный покров высотой от 1 до 5 сантиметров, он будет временным, местами продержится до конца недели, а на следующей неделе ожидается потепление, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате зарядов снега на базовой столичной метеостанции ВДНХ образовался снежный покров высотой 1 сантиметр, на других московских метеостанциях - на Балчуге – 1 сантиметр, в Тушино – 5 сантиметров. В Подмосковье припорошило Коломну - 1 сантиметр, Клин - 1 сантиметр, Павловский Посад - 1 сантиметр, Можайск - 1 сантиметр, Ново-Иерусалим - 2 сантиметра, Дмитров - 2 сантиметра", - рассказал Тишковец.По его словам, образовавшийся снежный покров будет временным, и в условиях холодной погоды местами продержится до выходных включительно."Однако на следующей неделе ожидается потепление, связанное с вторжением атлантического циклона, благодаря которому снежный наст исчезнет", - добавил метеоролог.
https://ria.ru/20221031/pogoda-1827996540.html
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общество, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), коломна
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Московская область (Подмосковье), Коломна
В Москве образовался снежный покров высотой до пяти сантиметров
В Москве образовался снежный покров до пяти сантиметров, он продержится до конца недели