https://ria.ru/20221031/snaryad-1828151853.html

Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд

Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд - РИА Новости, 31.10.2022

Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:27

2022-10-31T15:27

2022-10-31T15:37

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд."Ворошиловский район. Пересечение по Богдана Хмельницкого и улице Щорса ПВО отработало. Сбит вражеский снаряд", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Влада Копылова

донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика