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Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд - РИА Новости, 31.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221031/snaryad-1828151853.html
Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд
Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд - РИА Новости, 31.10.2022
Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:27
2022-10-31T15:37
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд."Ворошиловский район. Пересечение по Богдана Хмельницкого и улице Щорса ПВО отработало. Сбит вражеский снаряд", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
Материал дополняется
15:27 31.10.2022 (обновлено: 15:37 31.10.2022)
 
Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд

Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд.
"Ворошиловский район. Пересечение по Богдана Хмельницкого и улице Щорса ПВО отработало. Сбит вражеский снаряд", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная Республика
 
 
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