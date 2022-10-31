https://ria.ru/20221031/snaryad-1828151853.html
Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд
Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд - РИА Новости, 31.10.2022
Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:27
2022-10-31T15:27
2022-10-31T15:37
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820577632_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_53ada892524ae79f72a35af40898126b.jpg
ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд."Ворошиловский район. Пересечение по Богдана Хмельницкого и улице Щорса ПВО отработало. Сбит вражеский снаряд", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар по центральному Ворошиловскому району Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820577632_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_1c2ddc68d3d154c705b1e729204052eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
Материал дополняется
15:27 31.10.2022 (обновлено: 15:37 31.10.2022)
Силы ПВО сбили над центром Донецка украинский снаряд
Мэр Донецка Кулемзин сообщил, что силы ПВО сбили над центром города украинский снаряд