https://ria.ru/20221031/smerchi-1828168548.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 31.10.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до окончания суток понедельника, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T16:02

2022-10-31T16:02

2022-10-31T16:02

сочи

россия

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СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до окончания суток понедельника, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в ведомстве информировали о сильных дождях на курорте."Штормовое предупреждение по формированию смерчей МО города Сочи По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей" - ред.), в период 14-15 часов и до конца суток 31 октября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Как предупреждают спасатели, находясь в зоне формирования смерчей, необходимо укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге: лечь на дно и плотно прижаться к земле. В настоящее время в Сочи идёт дождь, локально в горах наблюдается снег. Температура воздуха в прибрежной зоне курорта не превышает 15 градусов тепла, в горах - до плюс 10.

https://ria.ru/20221031/reysy-1828054771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сочи, россия, краснодарский край, погода, общество