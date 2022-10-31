https://ria.ru/20221031/smerchi-1828168548.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 31.10.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до окончания суток понедельника, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T16:02
2022-10-31T16:02
2022-10-31T16:02
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СОЧИ, 31 окт – РИА Новости. Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до окончания суток понедельника, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Ранее в ведомстве информировали о сильных дождях на курорте."Штормовое предупреждение по формированию смерчей МО города Сочи По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей" - ред.), в период 14-15 часов и до конца суток 31 октября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.Как предупреждают спасатели, находясь в зоне формирования смерчей, необходимо укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге: лечь на дно и плотно прижаться к земле. В настоящее время в Сочи идёт дождь, локально в горах наблюдается снег. Температура воздуха в прибрежной зоне курорта не превышает 15 градусов тепла, в горах - до плюс 10.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, россия, краснодарский край, погода, общество
Сочи, Россия, Краснодарский край, Погода, Общество
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей
СОЧИ, 31 окт – РИА Новости.
Формирование смерчей на участке Магри-Веселое в Сочи возможно до окончания суток понедельника, на курорте объявлено штормовое предупреждение, сообщили
в ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в ведомстве информировали о сильных дождях на курорте.
"Штормовое предупреждение по формированию смерчей МО города Сочи По данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Специализированный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей" - ред.), в период 14-15 часов и до конца суток 31 октября на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
Как предупреждают спасатели, находясь в зоне формирования смерчей, необходимо укрыться в ближайшей канаве, яме, овраге: лечь на дно и плотно прижаться к земле. В настоящее время в Сочи идёт дождь, локально в горах наблюдается снег. Температура воздуха в прибрежной зоне курорта не превышает 15 градусов тепла, в горах - до плюс 10.