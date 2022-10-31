https://ria.ru/20221031/skts-1827979672.html

В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение еще двух судов

В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение еще двух судов - РИА Новости, 31.10.2022

В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение еще двух судов

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T00:45

2022-10-31T00:45

2022-10-31T00:45

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ООН, 31 окт – РИА Новости. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).Ранее СКЦ сообщал о 14 судах.В субботу Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе" и не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы."Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 16 судов - 12 идущих с Украины и 4 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", - отмечается в сообщении.В СКЦ добавили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221030/suda-1827970779.html

https://ria.ru/20221030/suda-1827971927.html

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украина, россия, турция, оон