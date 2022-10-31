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В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение еще двух судов - РИА Новости, 31.10.2022
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В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение еще двух судов
В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение еще двух судов - РИА Новости, 31.10.2022
В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение еще двух судов
Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T00:45
2022-10-31T00:45
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ООН, 31 окт – РИА Новости. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).Ранее СКЦ сообщал о 14 судах.В субботу Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе" и не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы."Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 16 судов - 12 идущих с Украины и 4 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", - отмечается в сообщении.В СКЦ добавили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.
https://ria.ru/20221030/suda-1827970779.html
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украина, россия, турция, оон
Украина, Россия, Турция, ООН
00:45 31.10.2022
 
В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение еще двух судов

СКЦ: Украина, Турция и ООН согласовали план движения еще двух судов в Черном море

© AP Photo / Michael ShtekelСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Michael Shtekel
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 31 окт – РИА Новости. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).
Ранее СКЦ сообщал о 14 судах.
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 22:59
Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море, сообщил СКЦ
В субботу Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе" и не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 16 судов - 12 идущих с Украины и 4 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", - отмечается в сообщении.
В СКЦ добавили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.
Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.
Сухогруз Razoni в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 23:19
СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов
 
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