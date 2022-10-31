В СКЦ сообщили, что Киев, Анкара и ООН согласовали движение еще двух судов
СКЦ: Украина, Турция и ООН согласовали план движения еще двух судов в Черном море
© AP Photo / Michael ShtekelСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы
© AP Photo / Michael Shtekel
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы. Архивное фото
ООН, 31 окт – РИА Новости. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов 31 октября в Черном море в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).
Ранее СКЦ сообщал о 14 судах.
В субботу Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе" и не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 16 судов - 12 идущих с Украины и 4 прибывающих. Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", - отмечается в сообщении.
В СКЦ добавили, что в соответствии с процедурами центра все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы.
Россия приостановила участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций шли под руководством британских специалистов.