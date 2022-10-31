https://ria.ru/20221031/sklad-1828095498.html
Российские войска уничтожили четыре украинских склада боеприпасов
Российские войска уничтожили четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 31.10.2022
Российские войска уничтожили четыре украинских склада боеприпасов
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск в Запорожской и Николаевской областях, уничтожили... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:49
2022-10-31T13:49
2022-10-31T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
херсонская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск в Запорожской и Николаевской областях, уничтожили четыре склада боеприпасов противника в Херсонской области и ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления украинских войск в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное и Гуляйполе Запорожской области, а также Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр, Мураховка Николаевской области. Кроме того, поражены 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах."Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новая Каменка, Новоалександровка Херсонской области, Терны и Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20221031/ataki-1828093592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, херсонская область , донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
Российские войска уничтожили четыре украинских склада боеприпасов
Минобороны: российские войска уничтожили четыре украинских склада боеприпасов