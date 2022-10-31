https://ria.ru/20221031/sklad-1828095498.html

Российские войска уничтожили четыре украинских склада боеприпасов

Российские войска уничтожили четыре украинских склада боеприпасов - РИА Новости, 31.10.2022

Российские войска уничтожили четыре украинских склада боеприпасов

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск в Запорожской и Николаевской областях, уничтожили... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:49

2022-10-31T13:49

2022-10-31T13:49

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

херсонская область

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816833030_0:13:3071:1740_1920x0_80_0_0_5ec3081b0862ae68f988d926ac393c1a.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили восемь пунктов управления украинских войск в Запорожской и Николаевской областях, уничтожили четыре склада боеприпасов противника в Херсонской области и ДНР, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены восемь пунктов управления украинских войск в районах населенных пунктов Омельник, Преображенка, Зализничное и Гуляйполе Запорожской области, а также Березнеговатое, Калуга, Червоный Яр, Мураховка Николаевской области. Кроме того, поражены 57 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 136 районах."Уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новая Каменка, Новоалександровка Херсонской области, Терны и Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20221031/ataki-1828093592.html

николаевская область

херсонская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, николаевская область, херсонская область , донецкая народная республика