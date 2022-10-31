https://ria.ru/20221031/silva-1827980930.html
Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии
Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии - РИА Новости, 31.10.2022
Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии
Луис Инасиу Лула да Силва вырвался вперед на выборах президента Бразилии, свидетельствуют итоги подсчёта 69.86% голосов. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T00:59
2022-10-31T00:59
2022-10-31T01:00
бразилия
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
в мире
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БРАЗИЛИА, 31 окт - РИА Новости. Луис Инасиу Лула да Силва вырвался вперед на выборах президента Бразилии, свидетельствуют итоги подсчёта 69.86% голосов.За него проголосовали 50,04% избирателей, за его соперника действующего президента Жаира Болсонару 49,96%.
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бразилия, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, в мире
Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, В мире
00:59 31.10.2022 (обновлено: 01:00 31.10.2022)
Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии
Лулу да Силва обошел Болсонару, следует из итогов подсчета около 70 процентов голосов