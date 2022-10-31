https://ria.ru/20221031/silva-1827980930.html

Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии

Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии - РИА Новости, 31.10.2022

Лулу да Силва обошел Болсонару во втором туре выборов президента Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва вырвался вперед на выборах президента Бразилии, свидетельствуют итоги подсчёта 69.86% голосов. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T00:59

2022-10-31T00:59

2022-10-31T01:00

бразилия

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820992626_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_3d1d2615ef0d390664054b2bac939932.jpg

БРАЗИЛИА, 31 окт - РИА Новости. Луис Инасиу Лула да Силва вырвался вперед на выборах президента Бразилии, свидетельствуют итоги подсчёта 69.86% голосов.За него проголосовали 50,04% избирателей, за его соперника действующего президента Жаира Болсонару 49,96%.

https://ria.ru/20221030/vybory-1827892337.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, в мире