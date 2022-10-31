https://ria.ru/20221031/shoping-1827981903.html

Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников

Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников - РИА Новости, 31.10.2022

Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников

Россияне начали искать способы для шопинга в ушедших иностранных магазинах. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T01:16

2022-10-31T01:16

2022-10-31T01:16

общество

ольга дайнеко

россия

мошенники

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745623590_0:64:3413:1984_1920x0_80_0_0_b6b4cc4589c887f16dc517a271983561.jpg

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россияне начали искать способы для шопинга в ушедших иностранных магазинах. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала агентству "Прайм", как мошенники воспользовались желанием вернуться к привычному онлайн-шопингу.По словам спикера, злоумышленники начали организовывать ложные сервисы для оформления банковских карт с прежними возможностями системы SWIFT. Для получения такой карты жертвы предоставляют свои персональные данные. В некоторых случаях аферисты создают колл-центры для "проверки" работы карты посредством перевода средств, добавила Дайнеко.Эксперт добавила, что мошенники таким образом крадут личную информацию, а в худшем случае – деньги. При этом "наказать" злоумышленников через правоохранительные структуры практически невозможно.

https://ria.ru/20220826/turtsiya-1812221024.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, ольга дайнеко, россия, мошенники, мошенничество