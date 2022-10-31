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Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников
Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников - РИА Новости, 31.10.2022
Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников
Россияне начали искать способы для шопинга в ушедших иностранных магазинах. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T01:16
2022-10-31T01:16
2022-10-31T01:16
общество
ольга дайнеко
россия
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россияне начали искать способы для шопинга в ушедших иностранных магазинах. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала агентству "Прайм", как мошенники воспользовались желанием вернуться к привычному онлайн-шопингу.По словам спикера, злоумышленники начали организовывать ложные сервисы для оформления банковских карт с прежними возможностями системы SWIFT. Для получения такой карты жертвы предоставляют свои персональные данные. В некоторых случаях аферисты создают колл-центры для "проверки" работы карты посредством перевода средств, добавила Дайнеко.Эксперт добавила, что мошенники таким образом крадут личную информацию, а в худшем случае – деньги. При этом "наказать" злоумышленников через правоохранительные структуры практически невозможно.
https://ria.ru/20220826/turtsiya-1812221024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга дайнеко, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Ольга Дайнеко, Россия, мошенники, Мошенничество
Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников
Эксперт Минфина Дайнеко: мошенники обманывают совершающих покупки в иностранных магазинах