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Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников - РИА Новости, 31.10.2022
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Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников
Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников - РИА Новости, 31.10.2022
Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников
Россияне начали искать способы для шопинга в ушедших иностранных магазинах. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T01:16
2022-10-31T01:16
общество
ольга дайнеко
россия
мошенники
мошенничество
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россияне начали искать способы для шопинга в ушедших иностранных магазинах. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала агентству "Прайм", как мошенники воспользовались желанием вернуться к привычному онлайн-шопингу.По словам спикера, злоумышленники начали организовывать ложные сервисы для оформления банковских карт с прежними возможностями системы SWIFT. Для получения такой карты жертвы предоставляют свои персональные данные. В некоторых случаях аферисты создают колл-центры для "проверки" работы карты посредством перевода средств, добавила Дайнеко.Эксперт добавила, что мошенники таким образом крадут личную информацию, а в худшем случае – деньги. При этом "наказать" злоумышленников через правоохранительные структуры практически невозможно.
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общество, ольга дайнеко, россия, мошенники, мошенничество
Общество, Ольга Дайнеко, Россия, мошенники, Мошенничество
01:16 31.10.2022
 
Любителей заграничного шопинга предупредили о новой схеме мошенников

Эксперт Минфина Дайнеко: мошенники обманывают совершающих покупки в иностранных магазинах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкДевушка около витрины магазина
Девушка около витрины магазина - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Девушка около витрины магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Россияне начали искать способы для шопинга в ушедших иностранных магазинах. Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала агентству "Прайм", как мошенники воспользовались желанием вернуться к привычному онлайн-шопингу.
По словам спикера, злоумышленники начали организовывать ложные сервисы для оформления банковских карт с прежними возможностями системы SWIFT. Для получения такой карты жертвы предоставляют свои персональные данные. В некоторых случаях аферисты создают колл-центры для "проверки" работы карты посредством перевода средств, добавила Дайнеко.
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Эксперт добавила, что мошенники таким образом крадут личную информацию, а в худшем случае – деньги. При этом "наказать" злоумышленников через правоохранительные структуры практически невозможно.
 
ОбществоОльга ДайнекоРоссиямошенникиМошенничество
 
 
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