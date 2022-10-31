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В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе - РИА Новости, 31.10.2022
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В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе
В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе - РИА Новости, 31.10.2022
В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе
Службы безопасности Ирана в понедельник арестовали шесть подозреваемых в вооруженном нападении на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, говорится в заявлении... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:07
2022-10-31T14:18
в мире
иран
шираз
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Службы безопасности Ирана в понедельник арестовали шесть подозреваемых в вооруженном нападении на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Исламской республики."В ходе сложной операции… были выявлены и арестованы второй участник вооруженного нападения, а также еще 6 подозреваемых в террористической атаке на святыню (Шах-Черах в Ширазе)", - цитирует агентство Tasnim заявление министерства.Вечером в среду, 26 октября, иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.
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в мире, иран, шираз
В мире, Иран, Шираз
14:07 31.10.2022 (обновлено: 14:18 31.10.2022)
 
В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе

СБ Ирана арестовало шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе

© Pixabay / mostafa_meraji Сад в городе Шираз, Иран
Сад в городе Шираз, Иран - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Pixabay / mostafa_meraji
Сад в городе Шираз, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Службы безопасности Ирана в понедельник арестовали шесть подозреваемых в вооруженном нападении на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Исламской республики.
"В ходе сложной операции… были выявлены и арестованы второй участник вооруженного нападения, а также еще 6 подозреваемых в террористической атаке на святыню (Шах-Черах в Ширазе)", - цитирует агентство Tasnim заявление министерства.
Вечером в среду, 26 октября, иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.
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В миреИранШираз
 
 
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