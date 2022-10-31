https://ria.ru/20221031/shiraz-1828102876.html

В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе

В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе - РИА Новости, 31.10.2022

В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе

Службы безопасности Ирана в понедельник арестовали шесть подозреваемых в вооруженном нападении на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, говорится в заявлении... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:07

2022-10-31T14:07

2022-10-31T14:18

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иран

шираз

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Службы безопасности Ирана в понедельник арестовали шесть подозреваемых в вооруженном нападении на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Исламской республики."В ходе сложной операции… были выявлены и арестованы второй участник вооруженного нападения, а также еще 6 подозреваемых в террористической атаке на святыню (Шах-Черах в Ширазе)", - цитирует агентство Tasnim заявление министерства.Вечером в среду, 26 октября, иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.

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в мире, иран, шираз