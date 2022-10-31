https://ria.ru/20221031/shiraz-1828102876.html
В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе
В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе - РИА Новости, 31.10.2022
В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе
Службы безопасности Ирана в понедельник арестовали шесть подозреваемых в вооруженном нападении на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, говорится в заявлении... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:07
2022-10-31T14:07
2022-10-31T14:18
в мире
иран
шираз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786954409_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_3e1b23394c9b4cc7ec8d575b26d1312e.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Службы безопасности Ирана в понедельник арестовали шесть подозреваемых в вооруженном нападении на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Исламской республики."В ходе сложной операции… были выявлены и арестованы второй участник вооруженного нападения, а также еще 6 подозреваемых в террористической атаке на святыню (Шах-Черах в Ширазе)", - цитирует агентство Tasnim заявление министерства.Вечером в среду, 26 октября, иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.
https://ria.ru/20221029/drony-1827805386.html
иран
шираз
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786954409_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bdb613f26554387523000dfae32422ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, шираз
14:07 31.10.2022 (обновлено: 14:18 31.10.2022)
В Иране арестовали шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе
СБ Ирана арестовало шестерых подозреваемых в нападении на мавзолей в Ширазе
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости.
Службы безопасности Ирана в понедельник арестовали шесть подозреваемых в вооруженном нападении на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, говорится в заявлении
министерства информации (разведки) Исламской республики.
"В ходе сложной операции… были выявлены и арестованы второй участник вооруженного нападения, а также еще 6 подозреваемых в террористической атаке на святыню (Шах-Черах в Ширазе)", - цитирует агентство Tasnim заявление министерства.
Вечером в среду, 26 октября, иранские СМИ сообщили, что трое неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз, расположенном на юге Ирана. Агентство Tasnim сообщило, что действовал лишь один нападавший, однако, как отметил гостелеканал Ирана, был также и второй террорист, который находился недалеко от мавзолея. В результате террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 человек получили ранения.