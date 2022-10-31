Рейтинг@Mail.ru
Шарий сообщил о закрытии дела против него - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/shariy-1828150324.html
Шарий сообщил о закрытии дела против него
Шарий сообщил о закрытии дела против него - РИА Новости, 31.10.2022
Шарий сообщил о закрытии дела против него
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:25
2022-10-31T15:26
в мире
анатолий шарий
украина
испания
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786932538_0:302:2048:1454_1920x0_80_0_0_b86398241143b410ec8e8df0b8fc07b8.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него закрывается."Официально и документально. Ввиду того, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие вину Анатолия Шария, с него снимаются любые ограничения и дело его закрывается. Я призывал много раз не стесняться и передать документы, подтверждающие мои "преступления", - написал он в своем Telegram-канале.Служба безопасности Украины в мае заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий, полиция Испании подтвердила задержание блогера по международному ордеру. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".
https://ria.ru/20221021/klichko-1825785108.html
https://ria.ru/20220906/shariy-1814919578.html
украина
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786932538_0:110:2048:1646_1920x0_80_0_0_74e4907bec23f806ad80e972628f175b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анатолий шарий, украина, испания, служба безопасности украины
В мире, Анатолий Шарий, Украина, Испания, Служба безопасности Украины
15:25 31.10.2022 (обновлено: 15:26 31.10.2022)
 
Шарий сообщил о закрытии дела против него

Украинский блогер Шарий заявил, что Испания закрыла уголовное дело против него

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него закрывается.
"Официально и документально. Ввиду того, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие вину Анатолия Шария, с него снимаются любые ограничения и дело его закрывается. Я призывал много раз не стесняться и передать документы, подтверждающие мои "преступления", - написал он в своем Telegram-канале.
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 18:46
Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании
Служба безопасности Украины в мае заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий, полиция Испании подтвердила задержание блогера по международному ордеру. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".
Анатолий Шарий
6 сентября, 18:08
Верховный суд Украины окончательно запретил "Партию Шария"
 
В миреАнатолий ШарийУкраинаИспанияСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала