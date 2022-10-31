https://ria.ru/20221031/shariy-1828150324.html

Шарий сообщил о закрытии дела против него

Шарий сообщил о закрытии дела против него - РИА Новости, 31.10.2022

Шарий сообщил о закрытии дела против него

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:25

2022-10-31T15:25

2022-10-31T15:26

в мире

анатолий шарий

украина

испания

служба безопасности украины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него закрывается."Официально и документально. Ввиду того, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие вину Анатолия Шария, с него снимаются любые ограничения и дело его закрывается. Я призывал много раз не стесняться и передать документы, подтверждающие мои "преступления", - написал он в своем Telegram-канале.Служба безопасности Украины в мае заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий, полиция Испании подтвердила задержание блогера по международному ордеру. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".

https://ria.ru/20221021/klichko-1825785108.html

https://ria.ru/20220906/shariy-1814919578.html

украина

испания

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, анатолий шарий, украина, испания, служба безопасности украины