15:25 31.10.2022 (обновлено: 15:26 31.10.2022)
Шарий сообщил о закрытии дела против него
Украинский блогер Шарий заявил, что Испания закрыла уголовное дело против него
Анатолий Шарий. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие его вину, дело против него закрывается.
"Официально и документально. Ввиду того, что генеральная прокуратура Украины не передала Испании документы, подтверждающие вину Анатолия Шария, с него снимаются любые ограничения и дело его закрывается. Я призывал много раз не стесняться и передать документы, подтверждающие мои "преступления", - написал он в своем Telegram-канале.
21 октября, 18:46Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании
Служба безопасности Украины в мае заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий, полиция Испании подтвердила задержание блогера по международному ордеру. Украинское издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была запрещена на Украине по решению суда. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".
6 сентября, 18:08Верховный суд Украины окончательно запретил "Партию Шария"