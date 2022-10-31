Сербский политик резко отреагировал на требование о санкциях против России
Сербский политик Вулин: депутат ЕП хочет нарушить вековую дружбу Сербии с Россией
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Экс-глава МВД Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин резко отреагировал на требования депутата Европарламента Виолы фон Крамон к официальному Белграду поддержать санкции в отношении России: депутат ЕП хочет нарушить нашу вековую дружбу с последовательным союзником.
Фон Крамон является постоянным докладчиком Европарламента по Косово, на днях она призвала власти Сербии "четко определиться, на чьей стороне стоят, когда большинство в Европе за Украину", бывшего до избрания нового кабмина 26 октября главой МВД Вулина назвала "пропутинской марионеткой", а также снова выступила в поддержку признания независимости Косово и приема Приштины в международные организации.
"Не знаю, восприняла ли меня Виола фон Крамон всерьез, но ее лоббирование за независимое Косово рассматриваю весьма серьезно, так же как всерьез воспринимаю то, что для нее наши убитые дети при агрессии НАТО - недостаточная причина для извинения сербам в Сербии. Всерьез воспринимаю и то, что Виола фон Крамон требует от Сербии ввести санкции против России и нарушить дружбу с последовательным союзником, который у нас есть веками", - цитирует сербского политика его пресс-служба.
"Очень серьезно воспринимаю и то, что Виола фон Крамон хочет через Сербию "вернуть долги" России со Второй мировой войны и хотела бы забыть, где чьи предки были во время битвы за Сталинград", - подчеркнул Вулин.
Ранее местные СМИ сообщали, что после поста главы МВД он возглавит Агентство безопасности и информации (БИА) – контрразведку Сербии. -0-
20 октября, 23:53Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против России