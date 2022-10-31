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Сербский политик резко отреагировал на требование о санкциях против России - РИА Новости, 31.10.2022
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Сербский политик резко отреагировал на требование о санкциях против России
Сербский политик резко отреагировал на требование о санкциях против России - РИА Новости, 31.10.2022
Сербский политик резко отреагировал на требование о санкциях против России
Экс-глава МВД Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин резко отреагировал на требования депутата Европарламента Виолы фон Крамон к официальному... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T15:16
2022-10-31T15:16
в мире
александр вулин
сербия
россия
косово
европарламент
нато
санкции в отношении россии
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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Экс-глава МВД Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин резко отреагировал на требования депутата Европарламента Виолы фон Крамон к официальному Белграду поддержать санкции в отношении России: депутат ЕП хочет нарушить нашу вековую дружбу с последовательным союзником.Фон Крамон является постоянным докладчиком Европарламента по Косово, на днях она призвала власти Сербии "четко определиться, на чьей стороне стоят, когда большинство в Европе за Украину", бывшего до избрания нового кабмина 26 октября главой МВД Вулина назвала "пропутинской марионеткой", а также снова выступила в поддержку признания независимости Косово и приема Приштины в международные организации."Не знаю, восприняла ли меня Виола фон Крамон всерьез, но ее лоббирование за независимое Косово рассматриваю весьма серьезно, так же как всерьез воспринимаю то, что для нее наши убитые дети при агрессии НАТО - недостаточная причина для извинения сербам в Сербии. Всерьез воспринимаю и то, что Виола фон Крамон требует от Сербии ввести санкции против России и нарушить дружбу с последовательным союзником, который у нас есть веками", - цитирует сербского политика его пресс-служба."Очень серьезно воспринимаю и то, что Виола фон Крамон хочет через Сербию "вернуть долги" России со Второй мировой войны и хотела бы забыть, где чьи предки были во время битвы за Сталинград", - подчеркнул Вулин.Ранее местные СМИ сообщали, что после поста главы МВД он возглавит Агентство безопасности и информации (БИА) – контрразведку Сербии. -0-
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https://ria.ru/20221020/sanktsii-1825530126.html
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в мире, александр вулин, сербия, россия, косово, европарламент, нато, санкции в отношении россии
В мире, Александр Вулин, Сербия, Россия, Косово, Европарламент, НАТО, Санкции в отношении России
15:16 31.10.2022
 
Сербский политик резко отреагировал на требование о санкциях против России

Сербский политик Вулин: депутат ЕП хочет нарушить вековую дружбу Сербии с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр обороны Сербии Александр Вулин
Министр обороны Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 31 окт – РИА Новости. Экс-глава МВД Сербии и лидер "Движения социалистов" Александр Вулин резко отреагировал на требования депутата Европарламента Виолы фон Крамон к официальному Белграду поддержать санкции в отношении России: депутат ЕП хочет нарушить нашу вековую дружбу с последовательным союзником.
Фон Крамон является постоянным докладчиком Европарламента по Косово, на днях она призвала власти Сербии "четко определиться, на чьей стороне стоят, когда большинство в Европе за Украину", бывшего до избрания нового кабмина 26 октября главой МВД Вулина назвала "пропутинской марионеткой", а также снова выступила в поддержку признания независимости Косово и приема Приштины в международные организации.
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 11:00
Александр Боцан-Харченко: новый кабмин Сербии не поддержит санкции
"Не знаю, восприняла ли меня Виола фон Крамон всерьез, но ее лоббирование за независимое Косово рассматриваю весьма серьезно, так же как всерьез воспринимаю то, что для нее наши убитые дети при агрессии НАТО - недостаточная причина для извинения сербам в Сербии. Всерьез воспринимаю и то, что Виола фон Крамон требует от Сербии ввести санкции против России и нарушить дружбу с последовательным союзником, который у нас есть веками", - цитирует сербского политика его пресс-служба.
"Очень серьезно воспринимаю и то, что Виола фон Крамон хочет через Сербию "вернуть долги" России со Второй мировой войны и хотела бы забыть, где чьи предки были во время битвы за Сталинград", - подчеркнул Вулин.
Ранее местные СМИ сообщали, что после поста главы МВД он возглавит Агентство безопасности и информации (БИА) – контрразведку Сербии. -0-
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 23:53
Вучич заявил, что не поддержит введение санкций против России
 
В миреАлександр ВулинСербияРоссияКосовоЕвропарламентНАТОСанкции в отношении России
 
 
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