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Санкции блокируют поставки российских сельхозтоваров, отметил Небензя - РИА Новости, 31.10.2022
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Санкции блокируют поставки российских сельхозтоваров, отметил Небензя
Санкции блокируют поставки российских сельхозтоваров, отметил Небензя - РИА Новости, 31.10.2022
Санкции блокируют поставки российских сельхозтоваров, отметил Небензя
Западные санкции блокируют не только коммерческие, но и гуманитарные поставки сельскохозяйственных товаров из России на мировой рынок, заявил постоянный... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:27
2022-10-31T19:44
россия
василий небензя
экономика
цены на нефть
вашингтон (штат)
брюссель
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ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Западные санкции блокируют не только коммерческие, но и гуманитарные поставки сельскохозяйственных товаров из России на мировой рынок, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Лицемерно обвиняя Россию в провоцировании мирового голода, Вашингтон и Брюссель умалчивают, что именно их санкции блокируют не только российский сельхозэкспорт..., но и безвозмездные поставки", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.Потенциальные коммерческие поставки Небензя оценил в 30 миллионов тонн продовольствия и 25 миллионов тонн удобрений до конца года, гуманитарные - в 500 тысяч тонн зерновых и 286 тысяч тонн удобрений нуждающимся странам.По словам дипломата, прогресс в реализации российско-ооновского меморандума о нормализации российского сельхозэкспорта "равняется нулю".
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россия, василий небензя, экономика, цены на нефть, вашингтон (штат), брюссель, оон
Россия, Василий Небензя, Экономика, Цены на нефть, Вашингтон (штат), Брюссель, ООН
19:27 31.10.2022 (обновлено: 19:44 31.10.2022)
 
Санкции блокируют поставки российских сельхозтоваров, отметил Небензя

Небензя: западные санкции блокируют даже безвозмездные поставки российских сельхозтоваров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Западные санкции блокируют не только коммерческие, но и гуманитарные поставки сельскохозяйственных товаров из России на мировой рынок, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Лицемерно обвиняя Россию в провоцировании мирового голода, Вашингтон и Брюссель умалчивают, что именно их санкции блокируют не только российский сельхозэкспорт..., но и безвозмездные поставки", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
Потенциальные коммерческие поставки Небензя оценил в 30 миллионов тонн продовольствия и 25 миллионов тонн удобрений до конца года, гуманитарные - в 500 тысяч тонн зерновых и 286 тысяч тонн удобрений нуждающимся странам.
По словам дипломата, прогресс в реализации российско-ооновского меморандума о нормализации российского сельхозэкспорта "равняется нулю".
Сухогруз с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 19:27
Небензя: Киев "поставил крест" на гуманитарном измерении зерновой сделки
 
РоссияВасилий НебензяЭкономикаЦены на нефтьВашингтон (штат)БрюссельООН
 
 
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