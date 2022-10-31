https://ria.ru/20221031/selkhoztovary-1828252716.html

Санкции блокируют поставки российских сельхозтоваров, отметил Небензя

Санкции блокируют поставки российских сельхозтоваров, отметил Небензя - РИА Новости, 31.10.2022

Санкции блокируют поставки российских сельхозтоваров, отметил Небензя

Западные санкции блокируют не только коммерческие, но и гуманитарные поставки сельскохозяйственных товаров из России на мировой рынок, заявил постоянный... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:27

2022-10-31T19:27

2022-10-31T19:44

россия

василий небензя

экономика

цены на нефть

вашингтон (штат)

брюссель

оон

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ВАШИНГТОН, 31 окт – РИА Новости. Западные санкции блокируют не только коммерческие, но и гуманитарные поставки сельскохозяйственных товаров из России на мировой рынок, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя."Лицемерно обвиняя Россию в провоцировании мирового голода, Вашингтон и Брюссель умалчивают, что именно их санкции блокируют не только российский сельхозэкспорт..., но и безвозмездные поставки", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.Потенциальные коммерческие поставки Небензя оценил в 30 миллионов тонн продовольствия и 25 миллионов тонн удобрений до конца года, гуманитарные - в 500 тысяч тонн зерновых и 286 тысяч тонн удобрений нуждающимся странам.По словам дипломата, прогресс в реализации российско-ооновского меморандума о нормализации российского сельхозэкспорта "равняется нулю".

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828252626.html

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россия, василий небензя, экономика, цены на нефть, вашингтон (штат), брюссель, оон