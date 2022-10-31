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Небензя: Киев "поставил крест" на гуманитарном измерении зерновой сделки
Небензя: Киев "поставил крест" на гуманитарном измерении зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
Небензя: Киев "поставил крест" на гуманитарном измерении зерновой сделки
Атака Киева на корабли Черноморского флота России ставит крест на гуманитарном измерении "зерновой сделки", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:27
2022-10-31T19:27
2022-10-31T19:55
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ООН, 31 окт - РИА Новости. Атака Киева на корабли Черноморского флота России ставит крест на гуманитарном измерении "зерновой сделки", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Данная подрывная акция Киева грубо нарушает стамбульские договоренности от 22 июля сего года, и по сути ставит крест на их гуманитарном измерении. Для всех теперь очевидно, что украинской стороной черноморский гуманитарный коридор используется в военно-диверсионных целях", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
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Украина, В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
19:27 31.10.2022 (обновлено: 19:55 31.10.2022)
Небензя: Киев "поставил крест" на гуманитарном измерении зерновой сделки
Небензя заявил, что Киев "поставил крест" на гуманитарном измерении зерновой сделки