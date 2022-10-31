Рейтинг@Mail.ru
Действия Киева привели к срыву зерновой сделки, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/sdelka-1828112172.html
Действия Киева привели к срыву зерновой сделки, заявили в Кремле
Действия Киева привели к срыву зерновой сделки, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.10.2022
Действия Киева привели к срыву зерновой сделки, заявили в Кремле
Украинская сторона своими действиями шла к срыву зерновой сделки, подрывала атмосферу доверия и гарантированной безопасности, заявил пресс-секретарь российского РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:29
2022-10-31T14:29
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
оон
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_0:13:1226:702_1920x0_80_0_0_126d18f8b580b178a7067167bb9f97e9.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинская сторона своими действиями шла к срыву зерновой сделки, подрывала атмосферу доверия и гарантированной безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221031/sdelka-1828067067.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_136:0:1089:715_1920x0_80_0_0_0aec670ef8569986d47a8ef6e010cf0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, оон, украина, в мире
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, ООН, Украина, В мире
14:29 31.10.2022
 
Действия Киева привели к срыву зерновой сделки, заявили в Кремле

Песков заявил, что действия украинской стороны привели к срыву зерновой сделки

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСудно с украинским зерном
Судно с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в медиабанк
Судно с украинским зерном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинская сторона своими действиями шла к срыву зерновой сделки, подрывала атмосферу доверия и гарантированной безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Обострение конфликта, собственно, вы видите, - действия украинской стороны. Вы видите, что именно этими действиями украинская сторона и шла к срыву этой сделки. Шла к тому, чтобы подорвать вот эту атмосферу доверия и гарантированной безопасности. Поэтому здесь именно надо исходить из того, что это действия украинской стороны, известные действия, совсем недавние, привели к тому, что сделка под угрозой", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли приостановка участия России в зерновой сделке привести к обострению конфликта.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 12:28
В Совфеде возложили вину за срыв зерновой сделки на страны Запада и Украину
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияООНУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала