Действия Киева привели к срыву зерновой сделки, заявили в Кремле
Песков заявил, что действия украинской стороны привели к срыву зерновой сделки
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Судно с украинским зерном. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Украинская сторона своими действиями шла к срыву зерновой сделки, подрывала атмосферу доверия и гарантированной безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
"Обострение конфликта, собственно, вы видите, - действия украинской стороны. Вы видите, что именно этими действиями украинская сторона и шла к срыву этой сделки. Шла к тому, чтобы подорвать вот эту атмосферу доверия и гарантированной безопасности. Поэтому здесь именно надо исходить из того, что это действия украинской стороны, известные действия, совсем недавние, привели к тому, что сделка под угрозой", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли приостановка участия России в зерновой сделке привести к обострению конфликта.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.