Рейтинг@Mail.ru
Зерновая сделка приобретает рискованный характер, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/sdelka-1828109973.html
Зерновая сделка приобретает рискованный характер, заявили в Кремле
Зерновая сделка приобретает рискованный характер, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.10.2022
Зерновая сделка приобретает рискованный характер, заявили в Кремле
Зерновая сделка вряд ли может существовать без участия России, есть вопросы к безопасности в Черном море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T14:24
2022-10-31T16:04
космос - риа наука
владимир путин
украина
россия
василий небензя
турция
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062924_144:482:2928:2048_1920x0_80_0_0_7f2f32ff67c3c5c4902f9a1b0e173bc3.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зерновая сделка вряд ли может существовать без участия России, есть вопросы к безопасности в Черном море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, Киев своими действиями привел к срыву соглашений и подорвал "атмосферу доверия и гарантированной безопасности".Песков подчеркнул, что Москва продолжает контакты с Анкарой и ООН по дипломатической линии.Накануне Совместный координационный центр уведомил российскую сторону, что представители Турции, Украины и ООН согласовали на 31 октября план движения 14 судов. Как сообщил РИА Новости источник, принятые без участия России решения ни к чему не обязывают Москву.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие стамбульской продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
https://ria.ru/20221031/suda-1828064682.html
https://ria.ru/20221031/zerno-1828049201.html
украина
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817062924_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_868b357412899c4c6fcd551d1a11f164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, владимир путин, украина, россия, василий небензя, турция, оон
Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Украина, Россия, Василий Небензя, Турция, ООН
14:24 31.10.2022 (обновлено: 16:04 31.10.2022)
 
Зерновая сделка приобретает рискованный характер, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Путина Песков назвал зерновую сделку нереализуемой без участия России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зерновая сделка вряд ли может существовать без участия России, есть вопросы к безопасности в Черном море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема. И приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантированный", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли продолжение зерновой сделки без участия России.

По его словам, Киев своими действиями привел к срыву соглашений и подорвал "атмосферу доверия и гарантированной безопасности".
Песков подчеркнул, что Москва продолжает контакты с Анкарой и ООН по дипломатической линии.
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 12:22
Из украинских портов в понедельник вышли 12 судов с зерном
Накануне Совместный координационный центр уведомил российскую сторону, что представители Турции, Украины и ООН согласовали на 31 октября план движения 14 судов. Как сообщил РИА Новости источник, принятые без участия России решения ни к чему не обязывают Москву.
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие стамбульской продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 11:37
Москва поможет странам Африки из-за ситуации с зерновой сделкой, заявил МИД
 
Космос - РИА НаукаВладимир ПутинУкраинаРоссияВасилий НебензяТурцияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала