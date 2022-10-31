14:24 31.10.2022 (обновлено: 16:04 31.10.2022)
Зерновая сделка приобретает рискованный характер, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Путина Песков назвал зерновую сделку нереализуемой без участия России
Комбайны во время уборки урожая. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зерновая сделка вряд ли может существовать без участия России, есть вопросы к безопасности в Черном море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка вряд ли реализуема. И приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и негарантированный", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, возможно ли продолжение зерновой сделки без участия России.
По его словам, Киев своими действиями привел к срыву соглашений и подорвал "атмосферу доверия и гарантированной безопасности".
Песков подчеркнул, что Москва продолжает контакты с Анкарой и ООН по дипломатической линии.
Накануне Совместный координационный центр уведомил российскую сторону, что представители Турции, Украины и ООН согласовали на 31 октября план движения 14 судов. Как сообщил РИА Новости источник, принятые без участия России решения ни к чему не обязывают Москву.
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие стамбульской продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.