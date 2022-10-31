https://ria.ru/20221031/sdelka-1828109973.html

Зерновая сделка приобретает рискованный характер, заявили в Кремле

Зерновая сделка приобретает рискованный характер, заявили в Кремле - РИА Новости, 31.10.2022

Зерновая сделка приобретает рискованный характер, заявили в Кремле

Зерновая сделка вряд ли может существовать без участия России, есть вопросы к безопасности в Черном море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T14:24

2022-10-31T14:24

2022-10-31T16:04

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зерновая сделка вряд ли может существовать без участия России, есть вопросы к безопасности в Черном море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, Киев своими действиями привел к срыву соглашений и подорвал "атмосферу доверия и гарантированной безопасности".Песков подчеркнул, что Москва продолжает контакты с Анкарой и ООН по дипломатической линии.Накануне Совместный координационный центр уведомил российскую сторону, что представители Турции, Украины и ООН согласовали на 31 октября план движения 14 судов. Как сообщил РИА Новости источник, принятые без участия России решения ни к чему не обязывают Москву.В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие стамбульской продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.

https://ria.ru/20221031/suda-1828064682.html

https://ria.ru/20221031/zerno-1828049201.html

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космос - риа наука, владимир путин, украина, россия, василий небензя, турция, оон