В ГД заявили, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек"
Депутат Госдумы Белик заявил, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек"
Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО и Украина использовали зерновую сделку для своих "темных делишек", заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
30 октября, 21:46В миреВ Киеве подсчитали количество остановившихся судов с зерном
"Так называемая зерновая сделка была покрывалом, под которым НАТО стряпала свои темные делишки с Украиной. Сейчас покрывало сдернули, но делишки-то никуда не делись, а эти ребята обнаглели настолько, что уже не скрываясь, говорят, что им без разницы, есть ли участие России в коридоре от Босфора до Одессы", - сказал РИА Новости Белик.
Он подчеркнул, что Россия - не второстепенная фигура в Черном море, и ее решение по зерновой сделке вовсе не означает "беззаботное дефиле суден непонятно с чем в порты Одессы".
"Хотя, скорее всего, как непонятно? Конечно же, с оружием и другой военной продукцией. Если мы сегодня смолчим, то завтра эти парни будут делать селфи на фоне американской РСЗО HIMARS с надписью "Мы идем в Одессу, нас там заждались"... Выход из зерновой сделки - это наше принципиальное решение и бесследно для Запада и Украины не пройдет", - добавил депутат.