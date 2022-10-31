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В ГД заявили, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек" - РИА Новости, 31.10.2022
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В ГД заявили, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек"
В ГД заявили, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек" - РИА Новости, 31.10.2022
В ГД заявили, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек"
НАТО и Украина использовали зерновую сделку для своих "темных делишек", заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:08
2022-10-31T13:08
дмитрий белик
украина
севастополь
нато
россия
госдума рф
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО и Украина использовали зерновую сделку для своих "темных делишек", заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Так называемая зерновая сделка была покрывалом, под которым НАТО стряпала свои темные делишки с Украиной. Сейчас покрывало сдернули, но делишки-то никуда не делись, а эти ребята обнаглели настолько, что уже не скрываясь, говорят, что им без разницы, есть ли участие России в коридоре от Босфора до Одессы", - сказал РИА Новости Белик.Он подчеркнул, что Россия - не второстепенная фигура в Черном море, и ее решение по зерновой сделке вовсе не означает "беззаботное дефиле суден непонятно с чем в порты Одессы"."Хотя, скорее всего, как непонятно? Конечно же, с оружием и другой военной продукцией. Если мы сегодня смолчим, то завтра эти парни будут делать селфи на фоне американской РСЗО HIMARS с надписью "Мы идем в Одессу, нас там заждались"... Выход из зерновой сделки - это наше принципиальное решение и бесследно для Запада и Украины не пройдет", - добавил депутат.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/sukhogruzy-1827967387.html
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дмитрий белик, украина, севастополь, нато, россия, госдума рф, в мире
Дмитрий Белик, Украина, Севастополь, НАТО, Россия, Госдума РФ, В мире
13:08 31.10.2022
 
В ГД заявили, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек"

Депутат Госдумы Белик заявил, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы
Комбайны во время уборки урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО и Украина использовали зерновую сделку для своих "темных делишек", заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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"Так называемая зерновая сделка была покрывалом, под которым НАТО стряпала свои темные делишки с Украиной. Сейчас покрывало сдернули, но делишки-то никуда не делись, а эти ребята обнаглели настолько, что уже не скрываясь, говорят, что им без разницы, есть ли участие России в коридоре от Босфора до Одессы", - сказал РИА Новости Белик.
Он подчеркнул, что Россия - не второстепенная фигура в Черном море, и ее решение по зерновой сделке вовсе не означает "беззаботное дефиле суден непонятно с чем в порты Одессы".
"Хотя, скорее всего, как непонятно? Конечно же, с оружием и другой военной продукцией. Если мы сегодня смолчим, то завтра эти парни будут делать селфи на фоне американской РСЗО HIMARS с надписью "Мы идем в Одессу, нас там заждались"... Выход из зерновой сделки - это наше принципиальное решение и бесследно для Запада и Украины не пройдет", - добавил депутат.
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Дмитрий БеликУкраинаСевастопольНАТОРоссияГосдума РФВ мире
 
 
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