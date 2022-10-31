https://ria.ru/20221031/sdelka-1828081240.html

В ГД заявили, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек"

В ГД заявили, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек" - РИА Новости, 31.10.2022

В ГД заявили, что НАТО использовала зерновую сделку для "темных делишек"

НАТО и Украина использовали зерновую сделку для своих "темных делишек", заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:08

2022-10-31T13:08

2022-10-31T13:08

дмитрий белик

украина

севастополь

нато

россия

госдума рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817064421_0:145:3123:1902_1920x0_80_0_0_e9c88ad01eb12d8f369013c5845fdea0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. НАТО и Украина использовали зерновую сделку для своих "темных делишек", заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Так называемая зерновая сделка была покрывалом, под которым НАТО стряпала свои темные делишки с Украиной. Сейчас покрывало сдернули, но делишки-то никуда не делись, а эти ребята обнаглели настолько, что уже не скрываясь, говорят, что им без разницы, есть ли участие России в коридоре от Босфора до Одессы", - сказал РИА Новости Белик.Он подчеркнул, что Россия - не второстепенная фигура в Черном море, и ее решение по зерновой сделке вовсе не означает "беззаботное дефиле суден непонятно с чем в порты Одессы"."Хотя, скорее всего, как непонятно? Конечно же, с оружием и другой военной продукцией. Если мы сегодня смолчим, то завтра эти парни будут делать селфи на фоне американской РСЗО HIMARS с надписью "Мы идем в Одессу, нас там заждались"... Выход из зерновой сделки - это наше принципиальное решение и бесследно для Запада и Украины не пройдет", - добавил депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/sukhogruzy-1827967387.html

https://ria.ru/20221029/zerno-1827827078.html

украина

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

дмитрий белик, украина, севастополь, нато, россия, госдума рф, в мире