https://ria.ru/20221031/sdelka-1828055741.html
Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки
Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки
Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций согласно "продуктовой сделке". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:58
2022-10-31T11:58
2022-10-31T15:27
оон
в мире
владимир путин
василий небензя
украина
турция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827946449_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_237bb8228657116fddb735c4e3f0cc30.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций согласно "продуктовой сделке".Ранее сообщалось, что команды Турции и ООН возобновили досмотр судов согласно "продуктовой сделке" после выхода из нее российской стороны."Представитель ООН заявил, что первое судно получило разрешение продолжить движение... после возобновления инспекций согласно Черноморской зерновой сделке", — говорится на сайте агентства Рейтер.Накануне Россия сообщила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из украинских портов. Причиной такого решения стал теракт в акватории Севастополя — при помощи беспилотников ВСУ атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221031/zerno-1828050496.html
https://ria.ru/20221031/borrel-1828070880.html
украина
турция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827946449_191:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_bee9542380fdf3191af286be7a97f59b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, владимир путин, василий небензя, украина, турция, россия
ООН, В мире, Владимир Путин, Василий Небензя, Украина, Турция, Россия
11:58 31.10.2022 (обновлено: 15:27 31.10.2022)
Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки
ООН: первому судну разрешили движение после возобновления инспекций по продуктовой сделке