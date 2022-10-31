https://ria.ru/20221031/sdelka-1828055741.html

Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки

Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки - РИА Новости, 31.10.2022

Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки

Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций согласно "продуктовой сделке". РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:58

2022-10-31T11:58

2022-10-31T15:27

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций согласно "продуктовой сделке".Ранее сообщалось, что команды Турции и ООН возобновили досмотр судов согласно "продуктовой сделке" после выхода из нее российской стороны."Представитель ООН заявил, что первое судно получило разрешение продолжить движение... после возобновления инспекций согласно Черноморской зерновой сделке", — говорится на сайте агентства Рейтер.Накануне Россия сообщила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из украинских портов. Причиной такого решения стал теракт в акватории Севастополя — при помощи беспилотников ВСУ атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221031/zerno-1828050496.html

https://ria.ru/20221031/borrel-1828070880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оон, в мире, владимир путин, василий небензя, украина, турция, россия