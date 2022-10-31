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Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
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Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки
Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки
Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций согласно "продуктовой сделке". РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:58
2022-10-31T15:27
оон
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций согласно "продуктовой сделке".Ранее сообщалось, что команды Турции и ООН возобновили досмотр судов согласно "продуктовой сделке" после выхода из нее российской стороны."Представитель ООН заявил, что первое судно получило разрешение продолжить движение... после возобновления инспекций согласно Черноморской зерновой сделке", — говорится на сайте агентства Рейтер.Накануне Россия сообщила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из украинских портов. Причиной такого решения стал теракт в акватории Севастополя — при помощи беспилотников ВСУ атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221031/zerno-1828050496.html
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оон, в мире, владимир путин, василий небензя, украина, турция, россия
ООН, В мире, Владимир Путин, Василий Небензя, Украина, Турция, Россия
11:58 31.10.2022 (обновлено: 15:27 31.10.2022)
 
Первому судну разрешили движение по маршруту продуктовой сделки

ООН: первому судну разрешили движение после возобновления инспекций по продуктовой сделке

© AFP 2022 / Oleksandr GimanovПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / Oleksandr Gimanov
Погрузка зерна. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Первому судну разрешили продолжить движение после возобновления инспекций согласно "продуктовой сделке".
Ранее сообщалось, что команды Турции и ООН возобновили досмотр судов согласно "продуктовой сделке" после выхода из нее российской стороны.
Сухогруз Razoni - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 11:40
Турция и ООН возобновили осмотр судов по продуктовой сделке
"Представитель ООН заявил, что первое судно получило разрешение продолжить движение... после возобновления инспекций согласно Черноморской зерновой сделке", — говорится на сайте агентства Рейтер.
Накануне Россия сообщила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из украинских портов. Причиной такого решения стал теракт в акватории Севастополя — при помощи беспилотников ВСУ атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.
По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 12:39
В Сети набросились на Борреля после его заявления о зерновой сделке
 
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