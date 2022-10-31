https://ria.ru/20221031/sdelka-1827997348.html

Москва не видит выполнения обещаний по зерновой сделке, заявил посол

Москва не видит выполнения обещаний по зерновой сделке, заявил посол - РИА Новости, 31.10.2022

Москва не видит выполнения обещаний по зерновой сделке, заявил посол

Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции в рамках зерновой сделки, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:28

2022-10-31T08:28

2022-10-31T08:28

экономика

алексей ерхов

россия

турция

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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Москва не видит выполнения обещаний по облегчению поставок российской продукции в рамках зерновой сделки, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным российского военного ведомства, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Реализация части (зерновой сделки - ред.), связанной с Украиной, кажется хорошей - 8,5 миллиона тонн зерна покинули украинские порты. Что касается экспорта из России, то здесь пока серьезных изменений нет. Конечно, мы поставляем ряд продуктов на международный рынок, в том числе в Турцию, которая традиционно закупает у нас большое количество зерна. Но мы не видим выполнения данных нам обещаний относительно облегчения наших поставок", - сказал посол в интервью турецкой газете Dünya.По его словам, российская сторона не может получать платежи за товары, поставляемые на условиях экспорта."Препятствия для экспорта российских удобрений через европейские страны не устранены. Доступ в европейские порты для российских судов закрыт. Проблема отсутствия страхования наших грузов и ответственности перевозчиков остается. Все это, кстати, может негативно сказаться на продовольственной безопасности", - подчеркнул Ерхов.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221030/obyazatelstva-1827976392.html

https://ria.ru/20221030/korabli-1827963256.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, алексей ерхов, россия, турция