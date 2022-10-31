https://ria.ru/20221031/sanktsii-1828071256.html

СМИ: в США и ЕС обсуждают введение санкций против Китая по примеру России

СМИ: в США и ЕС обсуждают введение санкций против Китая по примеру России - РИА Новости, 31.10.2022

СМИ: в США и ЕС обсуждают введение санкций против Китая по примеру России

Американские и европейские чиновники изучают возможность введения экспортных ограничений против Китая, используя опыт антироссийских санкций, сообщил Bloomberg... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:41

2022-10-31T12:41

2022-10-31T15:45

энтони блинкен

ван и (политик)

китай

сша

пекин

евросоюз

в мире

джо байден

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американские и европейские чиновники изучают возможность введения экспортных ограничений против Китая, используя опыт антироссийских санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.Предложение прозвучало во время обсуждения повестки торгового форума между США и ЕС, запланированного на начало декабря.Пока Евросоюз не склонен поддерживать применение к Пекину и Москве одинакового подхода, поскольку обстоятельства разные. Одним из сторонников идеи называют Берлин.Некоторые страны — члены ЕС предлагают изучить товары, которые КНР может использовать для укрепления военного потенциала, и обложить их эмбарго, уточнил собеседник агентства.В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина.В начале октября американское Министерство торговли внесло 31 компанию из КНР в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Ведомство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта хай-тек.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html

https://ria.ru/20221029/kanada-1827801888.html

китай

сша

пекин

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

энтони блинкен, ван и (политик), китай, сша, пекин, евросоюз, в мире, джо байден