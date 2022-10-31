12:41 31.10.2022 (обновлено: 15:45 31.10.2022)
СМИ: в США и ЕС обсуждают введение санкций против Китая по примеру России
Bloomberg: США и ЕС обсуждают экспортные санкции против Китая по примеру антироссийских
© РИА Новости / Алексей Савицкий / Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американские и европейские чиновники изучают возможность введения экспортных ограничений против Китая, используя опыт антироссийских санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
"Союзники сотрудничают в ограничении экспорта в Москву, и администрация Джо Байдена изучает возможность использования некоторых из тех же методов обмена информацией и координации правоприменения для усиления собственных двусторонних ограничений на экспорт в Китай", — рассказал источник.
Некоторые страны — члены ЕС предлагают изучить товары, которые КНР может использовать для укрепления военного потенциала, и обложить их эмбарго, уточнил собеседник агентства.
"Пекин становится все меньше партнером или конкурентом и все больше — соперником", — написал автор статьи.
В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина.
В начале октября американское Министерство торговли внесло 31 компанию из КНР в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Ведомство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта хай-тек.
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