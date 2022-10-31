Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США и ЕС обсуждают введение санкций против Китая по примеру России - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/sanktsii-1828071256.html
СМИ: в США и ЕС обсуждают введение санкций против Китая по примеру России
СМИ: в США и ЕС обсуждают введение санкций против Китая по примеру России - РИА Новости, 31.10.2022
СМИ: в США и ЕС обсуждают введение санкций против Китая по примеру России
Американские и европейские чиновники изучают возможность введения экспортных ограничений против Китая, используя опыт антироссийских санкций, сообщил Bloomberg... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:41
2022-10-31T15:45
энтони блинкен
ван и (политик)
китай
сша
пекин
евросоюз
в мире
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824548971_0:177:3013:1871_1920x0_80_0_0_82d4b19360a599383f4dbff581ef5d95.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американские и европейские чиновники изучают возможность введения экспортных ограничений против Китая, используя опыт антироссийских санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.Предложение прозвучало во время обсуждения повестки торгового форума между США и ЕС, запланированного на начало декабря.Пока Евросоюз не склонен поддерживать применение к Пекину и Москве одинакового подхода, поскольку обстоятельства разные. Одним из сторонников идеи называют Берлин.Некоторые страны — члены ЕС предлагают изучить товары, которые КНР может использовать для укрепления военного потенциала, и обложить их эмбарго, уточнил собеседник агентства.В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина.В начале октября американское Министерство торговли внесло 31 компанию из КНР в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Ведомство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта хай-тек.
https://ria.ru/20221028/ssha-1827641507.html
https://ria.ru/20221029/kanada-1827801888.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824548971_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_50cb9886c97284f598b7a99af02d8776.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энтони блинкен, ван и (политик), китай, сша, пекин, евросоюз, в мире, джо байден
Энтони Блинкен, Ван И (политик), Китай, США, Пекин, Евросоюз, В мире, Джо Байден
12:41 31.10.2022 (обновлено: 15:45 31.10.2022)
 
СМИ: в США и ЕС обсуждают введение санкций против Китая по примеру России

Bloomberg: США и ЕС обсуждают экспортные санкции против Китая по примеру антироссийских

© РИА Новости / Алексей Савицкий / Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Савицкий
Перейти в медиабанк
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Американские и европейские чиновники изучают возможность введения экспортных ограничений против Китая, используя опыт антироссийских санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Предложение прозвучало во время обсуждения повестки торгового форума между США и ЕС, запланированного на начало декабря.

"Союзники сотрудничают в ограничении экспорта в Москву, и администрация Джо Байдена изучает возможность использования некоторых из тех же методов обмена информацией и координации правоприменения для усиления собственных двусторонних ограничений на экспорт в Китай", — рассказал источник.

Пока Евросоюз не склонен поддерживать применение к Пекину и Москве одинакового подхода, поскольку обстоятельства разные. Одним из сторонников идеи называют Берлин.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 18:49
В МИД КНР призвали США прекратить взаимодействовать с Китаем с позиции силы
Некоторые страны — члены ЕС предлагают изучить товары, которые КНР может использовать для укрепления военного потенциала, и обложить их эмбарго, уточнил собеседник агентства.

"Пекин становится все меньше партнером или конкурентом и все больше — соперником", — написал автор статьи.

В понедельник министр иностранных дел Китая Ван И заявил в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что Вашингтон нарушил правила свободной торговли введением нового порядка экспортного контроля для Пекина.
В начале октября американское Министерство торговли внесло 31 компанию из КНР в списки структур, которые не заслуживают доверия с точки зрения поставок технологической продукции. Ведомство объяснило, что не смогло по не зависящим от него причинам проверить компании на "добросовестность" в качестве конечного получателя экспорта хай-тек.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 19:46
Глава МИД Канады призвала наладить контакты с Россией и Китаем
 
Энтони БлинкенВан И (политик)КитайСШАПекинЕвросоюзВ миреДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала