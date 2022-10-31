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КСК ГРУПП: самозанятых более 6 миллионов, но инфраструктура для них отстает - РИА Новости, 31.10.2022
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КСК ГРУПП: самозанятых более 6 миллионов, но инфраструктура для них отстает
КСК ГРУПП: самозанятых более 6 миллионов, но инфраструктура для них отстает - РИА Новости, 31.10.2022
КСК ГРУПП: самозанятых более 6 миллионов, но инфраструктура для них отстает
Количество самозанятых в России, согласно данным консалтинговой компании "КСК ГРУПП", в 2022 году превысило 6 миллионов человек. Однако социологическое... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T19:40
2022-10-31T19:40
экономика
россия
кск групп
технологии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Количество самозанятых в России, согласно данным консалтинговой компании "КСК ГРУПП", в 2022 году превысило 6 миллионов человек. Однако социологическое исследование, которое она провела, показало, что развитие экономики самозанятости и развитие платформ и законодательства для нее не синхронизированы, что серьёзно тормозит развитие малого бизнеса в стране.Развитие института самозанятости и инфраструктуры для него - это "параллельные, но не тождественные процессы". Так охарактеризовал нынешнюю ситуацию с развитием двух магистральных экономик малого бизнеса, самозанятости и платформ-агрегаторов для МСБ, гендиректор платформы "КСК ЭКСПЕРТ" Михаил Болдырев.Этот вывод его компания сделала на основе собственного исследования "Платформы, которых нет: запрос на отраслевые и специализированные платформы – агрегаторы товаров и услуг", представленного в понедельник на площадке МИА "Россия сегодня". Исследование было проведено в 15 регионах России. В нем приняли участие 20 местных лидеров общественного мнения: не только сами самозанятые, но и представители власти, которые курируют эти вопросы, а также блогеры и журналисты, освещающие проблематику самозанятости. Профессии, которые исследовались "КСК ГРУПП": репетиторы, кулинары, тренеры, курьеры, копирайтеры, автослесари, а также дизайнеры и фотографы и ряд других.Как сказал Болдырев, исследование показало, что абсолютное большинство самозанятых реализует свои услуги и товары через интернет-платформы. "Сегодня основные платформы формируют спрос на товары или услуги самозанятых в объемах, которые не может обеспечить ни один другой инструмент", - говорится в исследовании. Однако, развитие этих двух новых экономик в единой связке не рассматривается на законодательном уровне, подчеркнул Болдырев.Изучение мнения представителей малого бизнеса показало, что самозанятые особо ценят такие возможности платформ как поиск клиентов, социализация с коллегами, а также обеспечение безопасности. Сегодня инструмент "безопасная сделка" практикуется почти всеми платформами.Вместе с тем, барьеры, которые до сих пор не преодолены, заставляют бизнес самозанятых испытывать повышенную нагрузку, которая для многих становится непосильной.К числу таких проблем, в частности, относятся нежелание банков работать с самозанятыми, запрет на перепродажу изделий других производителей (например, самозанятый водопроводчик не имеет права продать запасную прокладку для крана), а также не прописанная в законодательстве возможность коллективного труда самозанятых над совместным проектом. Кроме того, в исследовании упоминается зарегулированная внешнеэкономическая деятельность, трудности с получением сертификатов и ряд других.
https://ria.ru/20220908/gosuslugi-1815497245.html
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7 495 645-6601
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, кск групп, технологии
Экономика, Россия, КСК групп, Технологии
19:40 31.10.2022
 

КСК ГРУПП: самозанятых более 6 миллионов, но инфраструктура для них отстает

© Depositphotos.com / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Depositphotos.com / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Количество самозанятых в России, согласно данным консалтинговой компании "КСК ГРУПП", в 2022 году превысило 6 миллионов человек. Однако социологическое исследование, которое она провела, показало, что развитие экономики самозанятости и развитие платформ и законодательства для нее не синхронизированы, что серьёзно тормозит развитие малого бизнеса в стране.
Развитие института самозанятости и инфраструктуры для него - это "параллельные, но не тождественные процессы". Так охарактеризовал нынешнюю ситуацию с развитием двух магистральных экономик малого бизнеса, самозанятости и платформ-агрегаторов для МСБ, гендиректор платформы "КСК ЭКСПЕРТ" Михаил Болдырев.
Этот вывод его компания сделала на основе собственного исследования "Платформы, которых нет: запрос на отраслевые и специализированные платформы – агрегаторы товаров и услуг", представленного в понедельник на площадке МИА "Россия сегодня". Исследование было проведено в 15 регионах России. В нем приняли участие 20 местных лидеров общественного мнения: не только сами самозанятые, но и представители власти, которые курируют эти вопросы, а также блогеры и журналисты, освещающие проблематику самозанятости. Профессии, которые исследовались "КСК ГРУПП": репетиторы, кулинары, тренеры, курьеры, копирайтеры, автослесари, а также дизайнеры и фотографы и ряд других.
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Как сказал Болдырев, исследование показало, что абсолютное большинство самозанятых реализует свои услуги и товары через интернет-платформы. "Сегодня основные платформы формируют спрос на товары или услуги самозанятых в объемах, которые не может обеспечить ни один другой инструмент", - говорится в исследовании. Однако, развитие этих двух новых экономик в единой связке не рассматривается на законодательном уровне, подчеркнул Болдырев.
Изучение мнения представителей малого бизнеса показало, что самозанятые особо ценят такие возможности платформ как поиск клиентов, социализация с коллегами, а также обеспечение безопасности. Сегодня инструмент "безопасная сделка" практикуется почти всеми платформами.
Вместе с тем, барьеры, которые до сих пор не преодолены, заставляют бизнес самозанятых испытывать повышенную нагрузку, которая для многих становится непосильной.
К числу таких проблем, в частности, относятся нежелание банков работать с самозанятыми, запрет на перепродажу изделий других производителей (например, самозанятый водопроводчик не имеет права продать запасную прокладку для крана), а также не прописанная в законодательстве возможность коллективного труда самозанятых над совместным проектом. Кроме того, в исследовании упоминается зарегулированная внешнеэкономическая деятельность, трудности с получением сертификатов и ряд других.
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