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Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30 - РИА Новости, 31.10.2022
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Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30
Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30 - РИА Новости, 31.10.2022
Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что Иркутский авиазавод планирует выкупить у собственников территорию, где упал Су-30, и сделать там памятное место. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:41
2022-10-31T12:42
происшествия
жилье
игорь кобзев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что Иркутский авиазавод планирует выкупить у собственников территорию, где упал Су-30, и сделать там памятное место.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Как выяснил СК РФ, экипаж перед крушением потерял сознание. В этой связи проверяется версия о неисправности бортовой системы кислородного оборудования.В понедельник Иркутский авиазавод начал снос дома и надворных строений на месте падения самолета. Затем территория будет приведена в надлежащие санитарное состояние."Авиазавод намерен выкупить эту площадку и сделать здесь памятное место. Считаю, что это действительно самый правильный вариант. Память о погибших летчиках, асах, настоящих мужчинах должна жить", - написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что предприятие возьмет на себя расходы по приобретению для пострадавших семей нового жилья.
https://ria.ru/20221028/su-30-1827427594.html
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происшествия, жилье, игорь кобзев, россия, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Жилье, Игорь Кобзев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
12:41 31.10.2022 (обновлено: 12:42 31.10.2022)
 
Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30

Губернатор Кобзев: Иркутский авиазавод выкупит место, где упал Су-30, для памятника

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске
Сотрудники МЧС РФ и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Сотрудники МЧС РФ и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что Иркутский авиазавод планирует выкупить у собственников территорию, где упал Су-30, и сделать там памятное место.
В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Как выяснил СК РФ, экипаж перед крушением потерял сознание. В этой связи проверяется версия о неисправности бортовой системы кислородного оборудования.
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В понедельник Иркутский авиазавод начал снос дома и надворных строений на месте падения самолета. Затем территория будет приведена в надлежащие санитарное состояние.
"Авиазавод намерен выкупить эту площадку и сделать здесь памятное место. Считаю, что это действительно самый правильный вариант. Память о погибших летчиках, асах, настоящих мужчинах должна жить", - написал Кобзев в Telegram.
Он отметил, что предприятие возьмет на себя расходы по приобретению для пострадавших семей нового жилья.
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ПроисшествияЖильеИгорь КобзевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Су-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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