https://ria.ru/20221031/samolet-1828071440.html
Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30
Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30 - РИА Новости, 31.10.2022
Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30
Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что Иркутский авиазавод планирует выкупить у собственников территорию, где упал Су-30, и сделать там памятное место. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:41
2022-10-31T12:41
2022-10-31T12:42
происшествия
жилье
игорь кобзев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
су-30
крушение су-30 в иркутске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826127410_0:321:2819:1907_1920x0_80_0_0_f560e66a070c1f1d07fdc55d0621f393.jpg
ИРКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что Иркутский авиазавод планирует выкупить у собственников территорию, где упал Су-30, и сделать там памятное место.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Как выяснил СК РФ, экипаж перед крушением потерял сознание. В этой связи проверяется версия о неисправности бортовой системы кислородного оборудования.В понедельник Иркутский авиазавод начал снос дома и надворных строений на месте падения самолета. Затем территория будет приведена в надлежащие санитарное состояние."Авиазавод намерен выкупить эту площадку и сделать здесь памятное место. Считаю, что это действительно самый правильный вариант. Память о погибших летчиках, асах, настоящих мужчинах должна жить", - написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что предприятие возьмет на себя расходы по приобретению для пострадавших семей нового жилья.
https://ria.ru/20221028/su-30-1827427594.html
https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826127410_0:129:2558:2048_1920x0_80_0_0_a76f5b43cb0246f3544a56ad831dafc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, игорь кобзев, россия, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Жилье, Игорь Кобзев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
12:41 31.10.2022 (обновлено: 12:42 31.10.2022)
Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30
Губернатор Кобзев: Иркутский авиазавод выкупит место, где упал Су-30, для памятника