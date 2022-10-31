https://ria.ru/20221031/samolet-1828071440.html

Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30

Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30 - РИА Новости, 31.10.2022

Иркутский авиазавод создаст место памяти в районе падения Су-30

Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что Иркутский авиазавод планирует выкупить у собственников территорию, где упал Су-30, и сделать там памятное место. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T12:41

2022-10-31T12:41

2022-10-31T12:42

происшествия

жилье

игорь кобзев

россия

следственный комитет россии (ск рф)

су-30

крушение су-30 в иркутске

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ИРКУТСК, 31 окт – РИА Новости. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил, что Иркутский авиазавод планирует выкупить у собственников территорию, где упал Су-30, и сделать там памятное место.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Как выяснил СК РФ, экипаж перед крушением потерял сознание. В этой связи проверяется версия о неисправности бортовой системы кислородного оборудования.В понедельник Иркутский авиазавод начал снос дома и надворных строений на месте падения самолета. Затем территория будет приведена в надлежащие санитарное состояние."Авиазавод намерен выкупить эту площадку и сделать здесь памятное место. Считаю, что это действительно самый правильный вариант. Память о погибших летчиках, асах, настоящих мужчинах должна жить", - написал Кобзев в Telegram.Он отметил, что предприятие возьмет на себя расходы по приобретению для пострадавших семей нового жилья.

https://ria.ru/20221028/su-30-1827427594.html

https://ria.ru/20221024/kobzev-1826160623.html

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происшествия, жилье, игорь кобзев, россия, следственный комитет россии (ск рф), су-30, крушение су-30 в иркутске