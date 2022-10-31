https://ria.ru/20221031/sammit-1828270363.html
Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин
Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2022
Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в Сочи в понедельник переговоры в формате Россия-Армения-Азербайджан показали, что страны могут... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:17
2022-10-31T21:17
2022-10-31T21:20
владимир путин
россия
сочи
азербайджан
армения
ильхам алиев
никол пашинян
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в Сочи в понедельник переговоры в формате Россия-Армения-Азербайджан показали, что страны могут договаривать о будущем, в нормализации отношений заинтересованы все."Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем наших всех стран..., имею ввиду и Россию, и Азербайджан, и Армению, да и всех стран региона, потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории", - сказал Путин на трехсторонних переговорах.
https://ria.ru/20221031/putin-1828270214.html
россия
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, сочи, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян
Владимир Путин, Россия, Сочи, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
21:17 31.10.2022 (обновлено: 21:20 31.10.2022)
Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин
Путин: саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться о будущем