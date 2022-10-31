https://ria.ru/20221031/sammit-1828270363.html

Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин

Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2022

Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в Сочи в понедельник переговоры в формате Россия-Армения-Азербайджан показали, что страны могут... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T21:17

2022-10-31T21:17

2022-10-31T21:20

владимир путин

россия

сочи

азербайджан

армения

ильхам алиев

никол пашинян

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в Сочи в понедельник переговоры в формате Россия-Армения-Азербайджан показали, что страны могут договаривать о будущем, в нормализации отношений заинтересованы все."Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем наших всех стран..., имею ввиду и Россию, и Азербайджан, и Армению, да и всех стран региона, потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории", - сказал Путин на трехсторонних переговорах.

https://ria.ru/20221031/putin-1828270214.html

россия

сочи

азербайджан

армения

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, сочи, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян