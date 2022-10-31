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Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2022
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Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин
Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2022
Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в Сочи в понедельник переговоры в формате Россия-Армения-Азербайджан показали, что страны могут... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T21:17
2022-10-31T21:20
владимир путин
россия
сочи
азербайджан
армения
ильхам алиев
никол пашинян
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в Сочи в понедельник переговоры в формате Россия-Армения-Азербайджан показали, что страны могут договаривать о будущем, в нормализации отношений заинтересованы все."Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем наших всех стран..., имею ввиду и Россию, и Азербайджан, и Армению, да и всех стран региона, потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории", - сказал Путин на трехсторонних переговорах.
https://ria.ru/20221031/putin-1828270214.html
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владимир путин, россия, сочи, азербайджан, армения, ильхам алиев, никол пашинян
Владимир Путин, Россия, Сочи, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
21:17 31.10.2022 (обновлено: 21:20 31.10.2022)
 
Саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться, заявил Путин

Путин: саммит по Карабаху показал, что стороны могут договариваться о будущем

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в Сочи в понедельник переговоры в формате Россия-Армения-Азербайджан показали, что страны могут договаривать о будущем, в нормализации отношений заинтересованы все.
"Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем наших всех стран..., имею ввиду и Россию, и Азербайджан, и Армению, да и всех стран региона, потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории", - сказал Путин на трехсторонних переговорах.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 21:14
Путин пообещал помочь поставить точку в конфликте Армении и Азербайджана
 
Владимир ПутинРоссияСочиАзербайджанАрменияИльхам АлиевНикол Пашинян
 
 
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