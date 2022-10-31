https://ria.ru/20221031/sammit-1828065207.html
Саммит глав правительств стран ШОС пройдет в формате видеоконференции
Саммит глав правительств стран ШОС пройдет в формате видеоконференции - РИА Новости, 31.10.2022
Саммит глав правительств стран ШОС пройдет в формате видеоконференции
Саммит глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится во вторник в формате видеоконференции, заявил на брифинге в понедельник... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T12:23
2022-10-31T12:23
2022-10-31T12:23
россия-китай: главное
чжао лицзянь
китай
шос
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ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Саммит глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится во вторник в формате видеоконференции, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."21-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоится 1 ноября в формате видеоконференции", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь добавил, что премьер Госсовета Ли Кэцян проведет обстоятельный обмен мнениями с главами правительств стран-участниц организации по вопросам реализации итогов сентябрьского саммита глав стран ШОС, продвижения сотрудничества в сферах безопасности, экономики, гуманитарного взаимодействия, а также обсудит новые идеи и меры по расширению взаимовыгодного сотрудничества ШОС.ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. По итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чжао лицзянь, китай, шос, мид кнр
Россия-Китай: Главное, Чжао Лицзянь, Китай, ШОС, МИД КНР
ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Саммит глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится во вторник в формате видеоконференции, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"21-е заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоится 1 ноября в формате видеоконференции", - сказал дипломат.
Чжао Лицзянь добавил, что премьер Госсовета Ли Кэцян
проведет обстоятельный обмен мнениями с главами правительств стран-участниц организации по вопросам реализации итогов сентябрьского саммита глав стран ШОС, продвижения сотрудничества в сферах безопасности, экономики, гуманитарного взаимодействия, а также обсудит новые идеи и меры по расширению взаимовыгодного сотрудничества ШОС.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. По итогам саммита организации в Самарканде, который прошел 15-16 сентября, был подписан документ о начале процедуры приема Белоруссии в члены ШОС.