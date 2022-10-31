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Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1", сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
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Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1", сообщили СМИ
Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1", сообщили СМИ - РИА Новости, 31.10.2022
Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1", сообщили СМИ
Япония продолжит участие в проекте "Сахалин-1", так как нуждается в стабильных поставках энергоносителей, сообщает газета Nikkei, не уточняя свои источники. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:51
2022-10-31T18:55
экономика
владимир путин
цены на нефть
япония
ближний восток
россия
nikkei
роснефть
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Япония продолжит участие в проекте "Сахалин-1", так как нуждается в стабильных поставках энергоносителей, сообщает газета Nikkei, не уточняя свои источники."Японское правительство решило продолжить участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1", ранее возглавлявшемся компанией Exxon, как стало известно Nikkei, так как Япония хочет обеспечить стабильные поставки энергоносителей, несмотря на международные санкции, наложенные на Москву", - пишет издание.Оно добавляет, что сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, так что Япония считает участие в российских проектах необходимым для сохранения стабильности поставок.Газета добавляет, что Sodeco примет окончательное решение о том, продолжать ли участие в проекте, после обсуждения вопроса с компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni, которые являются акционерами консорциума наравне с правительством Японии.Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.Японская Sodeco владеет долей в 30% в проекте "Сахалин-1". Также в число участников входят "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел в нем долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего на данный момент добыча газа и нефти там полностью остановлена.
https://ria.ru/20221013/sakhalin-1823857253.html
https://ria.ru/20221028/indiya-1827484709.html
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экономика, владимир путин, цены на нефть, япония, ближний восток, россия, nikkei, роснефть, marubeni
Экономика, Владимир Путин, Цены на нефть, Япония, Ближний Восток, Россия, Nikkei, Роснефть, Marubeni
18:51 31.10.2022 (обновлено: 18:55 31.10.2022)
 
Япония решила остаться в проекте "Сахалин-1", сообщили СМИ

Nikkei: Япония продолжит участие в проекте "Сахалин-1"

© Fotolia / nmann77Флаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Fotolia / nmann77
Флаг Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Япония продолжит участие в проекте "Сахалин-1", так как нуждается в стабильных поставках энергоносителей, сообщает газета Nikkei, не уточняя свои источники.
"Японское правительство решило продолжить участие в российском нефтегазовом проекте "Сахалин-1", ранее возглавлявшемся компанией Exxon, как стало известно Nikkei, так как Япония хочет обеспечить стабильные поставки энергоносителей, несмотря на международные санкции, наложенные на Москву", - пишет издание.
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Оно добавляет, что сейчас 95% японского импорта нефти приходится на Ближний Восток, так что Япония считает участие в российских проектах необходимым для сохранения стабильности поставок.
Газета добавляет, что Sodeco примет окончательное решение о том, продолжать ли участие в проекте, после обсуждения вопроса с компаниями Itochu, Japan Petroleum Exploration и Marubeni, которые являются акционерами консорциума наравне с правительством Японии.
Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора "Сахалина-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz Limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум пока все доли участия в операторе не будут распределены, после чего полномочия структуры могут быть продлены.
Японская Sodeco владеет долей в 30% в проекте "Сахалин-1". Также в число участников входят "Роснефть" (20%) и индийская ONGC (20%). Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел в нем долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, в результате чего на данный момент добыча газа и нефти там полностью остановлена.
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ЭкономикаВладимир ПутинЦены на нефтьЯпонияБлижний ВостокРоссияNikkeiРоснефтьMarubeni
 
 
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