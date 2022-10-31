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Основатель группы Low Roar Райан Каразия умер в возрасте 40 лет
Основатель группы Low Roar Райан Каразия умер в возрасте 40 лет - РИА Новости, 31.10.2022
Основатель группы Low Roar Райан Каразия умер в возрасте 40 лет
Основатель Low Roar Райан Каразия скончался в возрасте 40 лет, сообщается на странице группы в соцсети. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T11:12
2022-10-31T11:12
2022-10-31T14:29
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Основатель Low Roar Райан Каразия скончался в возрасте 40 лет, сообщается на странице группы в соцсети. Причина смерти — осложнения от пневмонии. "У него была добрая и прекрасная душа. Эта потеря разбила наши миры вдребезги", — говорится в посте. В публикации также указывается, что запись шестого альбома группы уже началась. Пластинка выйдет, когда работа над ней будет завершена. Low Roar была создана в 2010 году. Коллектив сотрудничал Хидэо Кодзимой. Треки команды звучат в его видеоигре Death Stranding.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, музыка
Новости культуры, Музыка, Шоубиз
11:12 31.10.2022 (обновлено: 14:29 31.10.2022)
Основатель группы Low Roar Райан Каразия умер в возрасте 40 лет
ОсновательLow Roar Райан Каразия умер в возрасте 40 лет от осложнений после пневмонии
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Основатель Low Roar Райан Каразия скончался в возрасте 40 лет, сообщается на странице группы в соцсети.
Причина смерти — осложнения от пневмонии.
"У него была добрая и прекрасная душа. Эта потеря разбила наши миры вдребезги", — говорится в посте.
В публикации также указывается, что запись шестого альбома группы уже началась. Пластинка выйдет, когда работа над ней будет завершена.
Low Roar была создана в 2010 году. Коллектив сотрудничал Хидэо Кодзимой. Треки команды звучат в его видеоигре Death Stranding.