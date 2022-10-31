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Основатель группы Low Roar Райан Каразия умер в возрасте 40 лет

Основатель группы Low Roar Райан Каразия умер в возрасте 40 лет - РИА Новости, 31.10.2022

Основатель группы Low Roar Райан Каразия умер в возрасте 40 лет

Основатель Low Roar Райан Каразия скончался в возрасте 40 лет, сообщается на странице группы в соцсети. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:12

2022-10-31T11:12

2022-10-31T14:29

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Основатель Low Roar Райан Каразия скончался в возрасте 40 лет, сообщается на странице группы в соцсети. Причина смерти — осложнения от пневмонии. "У него была добрая и прекрасная душа. Эта потеря разбила наши миры вдребезги", — говорится в посте. В публикации также указывается, что запись шестого альбома группы уже началась. Пластинка выйдет, когда работа над ней будет завершена. Low Roar была создана в 2010 году. Коллектив сотрудничал Хидэо Кодзимой. Треки команды звучат в его видеоигре Death Stranding.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка