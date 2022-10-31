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Офицер рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении
Офицер рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении - РИА Новости, 31.10.2022
Офицер рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении
Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T06:07
2022-10-31T06:07
2022-10-31T19:20
специальная военная операция на украине
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 окт - РИА Новости. Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений реактивной артиллерии.По его словам, артиллеристы располагают большим боезапасом."С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи... Люди готовы на сто процентов, у всех есть желание и готовность идти до конца. После пополнения задачи выполнять стало легче", - пояснил он.Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями работы реактивной артиллерии. Удар наносился из батареи РСЗО БМ-21 "Град" по выявленным позициям украинских боевиков на одном из важных участков.Время сворачивания с места ведения огня занимает не более 5 минут, чтобы успеть уйти из-под возможного ответного огня."Ответный огонь идет достаточно сильный и плотный, но мы выявляем, откуда стреляют, и точно отвечаем... Противник несет большие потери", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826261363.html
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Командир подразделения об усилении огневой мощи за счет мобилизованных
Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений.
2022-10-31T06:07
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине
06:07 31.10.2022 (обновлено: 19:20 31.10.2022)
Офицер рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении
Командир подразделения РСЗО: артиллерия получила пополнение и усилила огневую мощь
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 окт - РИА Новости. Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений реактивной артиллерии.
По его словам, артиллеристы располагают большим боезапасом.
"С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи... Люди готовы на сто процентов, у всех есть желание и готовность идти до конца. После пополнения задачи выполнять стало легче", - пояснил он.
Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями работы реактивной артиллерии. Удар наносился из батареи РСЗО БМ-21 "Град" по выявленным позициям украинских боевиков на одном из важных участков.
"Работаем по скоплению техники и живой силе противника, а также участвуем в контрбатарейной борьбе по поражению артиллерийских систем", - рассказал командир.
Время сворачивания с места ведения огня занимает не более 5 минут, чтобы успеть уйти из-под возможного ответного огня.
"Ответный огонь идет достаточно сильный и плотный, но мы выявляем, откуда стреляют, и точно отвечаем... Противник несет большие потери", - добавил собеседник агентства.