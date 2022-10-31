https://ria.ru/20221031/rszo-1827990393.html

Офицер рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении

Офицер рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении - РИА Новости, 31.10.2022

Офицер рассказал о роли мобилизованных на запорожском направлении

Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T06:07

2022-10-31T06:07

2022-10-31T19:20

специальная военная операция на украине

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 окт - РИА Новости. Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений реактивной артиллерии.По его словам, артиллеристы располагают большим боезапасом."С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи... Люди готовы на сто процентов, у всех есть желание и готовность идти до конца. После пополнения задачи выполнять стало легче", - пояснил он.Корреспонденты РИА Новости стали свидетелями работы реактивной артиллерии. Удар наносился из батареи РСЗО БМ-21 "Град" по выявленным позициям украинских боевиков на одном из важных участков.Время сворачивания с места ведения огня занимает не более 5 минут, чтобы успеть уйти из-под возможного ответного огня."Ответный огонь идет достаточно сильный и плотный, но мы выявляем, откуда стреляют, и точно отвечаем... Противник несет большие потери", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221024/spetsoperatsiya-1826261363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир подразделения об усилении огневой мощи за счет мобилизованных Реактивная артиллерия на запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных и серьезно усилила огневую мощь, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений. 2022-10-31T06:07 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60