13:20 31.10.2022 (обновлено: 13:21 31.10.2022)
Адвокат не смог объяснить, кто ведет Telegram-канал экс-главреда Tatler
Адвокат не объяснил, кто ведет канал "Оливье с икрой" экс-главреда Tatler Романовского
Ариан Романовский . Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Адвокат бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского не смог объяснить РИА Новости, кто ведет Telegram-канал о моде "Оливье с икрой", пока его владелец находится в СИЗО.
"Он не знает, кто ведет его канал, права администратора есть только у Ариана", - сказал Гаджи Алиев.
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По закону в СИЗО запрещен пронос мобильных телефонов, а также других средств связи. Тем не менее, в Telegram-канале "Оливье с икрой" с 28 октября после четырехдневного перерыва регулярно появляются посты.
Тверской суд Москвы 26 октября арестовал на два месяца коммерческого директора принадлежащей блогеру Ксении Собчак компании "Осторожно Media" Кирилла Суханова и Романовского по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Фигурантов обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
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