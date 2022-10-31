Рейтинг@Mail.ru
Адвокат не смог объяснить, кто ведет Telegram-канал экс-главреда Tatler - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/romanovskiy-1828087232.html
Адвокат не смог объяснить, кто ведет Telegram-канал экс-главреда Tatler
Адвокат не смог объяснить, кто ведет Telegram-канал экс-главреда Tatler - РИА Новости, 31.10.2022
Адвокат не смог объяснить, кто ведет Telegram-канал экс-главреда Tatler
Адвокат бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского не смог объяснить РИА Новости, кто ведет Telegram-канал о моде "Оливье с икрой", пока его... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:20
2022-10-31T13:21
происшествия
москва
россия
ксения собчак
сергей чемезов
ростех
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599073641_0:0:3389:1907_1920x0_80_0_0_303693e80f3890bd3f7e299998eb0ad8.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Адвокат бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского не смог объяснить РИА Новости, кто ведет Telegram-канал о моде "Оливье с икрой", пока его владелец находится в СИЗО."Он не знает, кто ведет его канал, права администратора есть только у Ариана", - сказал Гаджи Алиев.По закону в СИЗО запрещен пронос мобильных телефонов, а также других средств связи. Тем не менее, в Telegram-канале "Оливье с икрой" с 28 октября после четырехдневного перерыва регулярно появляются посты.Тверской суд Москвы 26 октября арестовал на два месяца коммерческого директора принадлежащей блогеру Ксении Собчак компании "Осторожно Media" Кирилла Суханова и Романовского по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Фигурантов обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20221028/arest-1827486747.html
https://ria.ru/20221026/tatler-1827053357.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599073641_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_00eb1dab6b6b50d979e7b036c912a229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, ксения собчак, сергей чемезов, ростех
Происшествия, Москва, Россия, Ксения Собчак, Сергей Чемезов, Ростех
13:20 31.10.2022 (обновлено: 13:21 31.10.2022)
 
Адвокат не смог объяснить, кто ведет Telegram-канал экс-главреда Tatler

Адвокат не объяснил, кто ведет канал "Оливье с икрой" экс-главреда Tatler Романовского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАриан Романовский
Ариан Романовский - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ариан Романовский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Адвокат бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского не смог объяснить РИА Новости, кто ведет Telegram-канал о моде "Оливье с икрой", пока его владелец находится в СИЗО.
"Он не знает, кто ведет его канал, права администратора есть только у Ариана", - сказал Гаджи Алиев.
Ариан Романовский - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 13:27
Адвокаты экс-главреда Tatler Романовского обжаловали его арест
По закону в СИЗО запрещен пронос мобильных телефонов, а также других средств связи. Тем не менее, в Telegram-канале "Оливье с икрой" с 28 октября после четырехдневного перерыва регулярно появляются посты.
Тверской суд Москвы 26 октября арестовал на два месяца коммерческого директора принадлежащей блогеру Ксении Собчак компании "Осторожно Media" Кирилла Суханова и Романовского по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.
По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Фигурантов обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 21:58Культура
Суд в Москве арестовал экс-главреда журнала Tatler
 
ПроисшествияМоскваРоссияКсения СобчакСергей ЧемезовРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала