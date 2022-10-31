https://ria.ru/20221031/romanovskiy-1828087232.html

Адвокат не смог объяснить, кто ведет Telegram-канал экс-главреда Tatler

Адвокат не смог объяснить, кто ведет Telegram-канал экс-главреда Tatler - РИА Новости, 31.10.2022

Адвокат не смог объяснить, кто ведет Telegram-канал экс-главреда Tatler

Адвокат бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского не смог объяснить РИА Новости, кто ведет Telegram-канал о моде "Оливье с икрой", пока его... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:20

2022-10-31T13:20

2022-10-31T13:21

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россия

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Адвокат бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского не смог объяснить РИА Новости, кто ведет Telegram-канал о моде "Оливье с икрой", пока его владелец находится в СИЗО."Он не знает, кто ведет его канал, права администратора есть только у Ариана", - сказал Гаджи Алиев.По закону в СИЗО запрещен пронос мобильных телефонов, а также других средств связи. Тем не менее, в Telegram-канале "Оливье с икрой" с 28 октября после четырехдневного перерыва регулярно появляются посты.Тверской суд Москвы 26 октября арестовал на два месяца коммерческого директора принадлежащей блогеру Ксении Собчак компании "Осторожно Media" Кирилла Суханова и Романовского по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова.По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский был администратором. Фигурантов обвиняют по пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20221028/arest-1827486747.html

https://ria.ru/20221026/tatler-1827053357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, ксения собчак, сергей чемезов, ростех