https://ria.ru/20221031/retsessiya-1828243774.html

Генсек ОПЕК считает, что Европу и США может ждать рецессия

Генсек ОПЕК считает, что Европу и США может ждать рецессия - РИА Новости, 31.10.2022

Генсек ОПЕК считает, что Европу и США может ждать рецессия

ОПЕК считает, что экономику Европы ожидает рецессия, США, возможно, также движутся в эту сторону, заявил журналистам генсек организации Хайсам аль-Гайс. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T18:54

2022-10-31T18:54

2022-10-31T18:54

экономика

сша

опек

евросоюз

цены на нефть

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АБУ-ДАБИ, 31 окт - РИА Новости. ОПЕК считает, что экономику Европы ожидает рецессия, США, возможно, также движутся в эту сторону, заявил журналистам генсек организации Хайсам аль-Гайс."Европу определенно ждет рецессия, возможно и США движутся в эту сторону", - сказал он в кулуарах конференции ADIPEC. "Очевидно, что эти экономические проблемы повлияют на нефтяной спрос. И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение", - добавил он.По словам главы ОПЕК, профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в четвертом квартале и в начале 2023 года. Однако, он не стал называть точную цифру. При этом аналогичные прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство (МЭА), а также другие аналитики, заметил он."В четвертом квартале мы определенно ожидаем профицит на рынке нефти. И не только мы в ОПЕК, но даже МЭА, другие агентства, ожидают профицит. Мы также прогнозируем его в начале 2023 года из-за тех больших неопределённостей, которые есть вокруг прогноза роста мировой экономики, возможности рецессии. Некоторые говорят, что мы уже вошли в стадию рецессии, но будет ли она жесткой или нет - это другой вопрос", - заключил аль-Гайс.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений. Но с ноября ОПЕК+ вновь решил сократить добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки с уровня августа. Свое решение участники сделки объяснили неопределённостью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть.

https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html

https://ria.ru/20221019/ekonomika-1824942620.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, сша, опек, евросоюз, цены на нефть