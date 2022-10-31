Рейтинг@Mail.ru
Генсек ОПЕК считает, что Европу и США может ждать рецессия - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/retsessiya-1828243774.html
Генсек ОПЕК считает, что Европу и США может ждать рецессия
Генсек ОПЕК считает, что Европу и США может ждать рецессия - РИА Новости, 31.10.2022
Генсек ОПЕК считает, что Европу и США может ждать рецессия
ОПЕК считает, что экономику Европы ожидает рецессия, США, возможно, также движутся в эту сторону, заявил журналистам генсек организации Хайсам аль-Гайс. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T18:54
2022-10-31T18:54
экономика
сша
опек
евросоюз
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200742_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6edd47873e47e2817893f91ef9ab6bb9.jpg
АБУ-ДАБИ, 31 окт - РИА Новости. ОПЕК считает, что экономику Европы ожидает рецессия, США, возможно, также движутся в эту сторону, заявил журналистам генсек организации Хайсам аль-Гайс."Европу определенно ждет рецессия, возможно и США движутся в эту сторону", - сказал он в кулуарах конференции ADIPEC. "Очевидно, что эти экономические проблемы повлияют на нефтяной спрос. И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение", - добавил он.По словам главы ОПЕК, профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в четвертом квартале и в начале 2023 года. Однако, он не стал называть точную цифру. При этом аналогичные прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство (МЭА), а также другие аналитики, заметил он."В четвертом квартале мы определенно ожидаем профицит на рынке нефти. И не только мы в ОПЕК, но даже МЭА, другие агентства, ожидают профицит. Мы также прогнозируем его в начале 2023 года из-за тех больших неопределённостей, которые есть вокруг прогноза роста мировой экономики, возможности рецессии. Некоторые говорят, что мы уже вошли в стадию рецессии, но будет ли она жесткой или нет - это другой вопрос", - заключил аль-Гайс.ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений. Но с ноября ОПЕК+ вновь решил сократить добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки с уровня августа. Свое решение участники сделки объяснили неопределённостью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть.
https://ria.ru/20221029/ekonomika-1827637240.html
https://ria.ru/20221019/ekonomika-1824942620.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200742_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_c611962ee7534e8471a931f354432f8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, опек, евросоюз, цены на нефть
Экономика, США, ОПЕК, Евросоюз, Цены на нефть
18:54 31.10.2022
 
Генсек ОПЕК считает, что Европу и США может ждать рецессия

Генсек ОПЕК аль-Гайс заявил, что США и Европа движутся в сторону рецессии в экономике

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 31 окт - РИА Новости. ОПЕК считает, что экономику Европы ожидает рецессия, США, возможно, также движутся в эту сторону, заявил журналистам генсек организации Хайсам аль-Гайс.
"Европу определенно ждет рецессия, возможно и США движутся в эту сторону", - сказал он в кулуарах конференции ADIPEC. "Очевидно, что эти экономические проблемы повлияют на нефтяной спрос. И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение", - добавил он.
Акция протеста с требованием повышения зарплат в Монпелье, Франция - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 08:00
Запад пытался разорвать экономику России в клочья, но сломал свою
По словам главы ОПЕК, профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в четвертом квартале и в начале 2023 года. Однако, он не стал называть точную цифру. При этом аналогичные прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентство (МЭА), а также другие аналитики, заметил он.
"В четвертом квартале мы определенно ожидаем профицит на рынке нефти. И не только мы в ОПЕК, но даже МЭА, другие агентства, ожидают профицит. Мы также прогнозируем его в начале 2023 года из-за тех больших неопределённостей, которые есть вокруг прогноза роста мировой экономики, возможности рецессии. Некоторые говорят, что мы уже вошли в стадию рецессии, но будет ли она жесткой или нет - это другой вопрос", - заключил аль-Гайс.
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса. Затем условия соглашения неоднократно корректировались, а с августа альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений. Но с ноября ОПЕК+ вновь решил сократить добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки с уровня августа. Свое решение участники сделки объяснили неопределённостью вокруг прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 08:00
Час расплаты. С чем столкнулась экономика США
 
ЭкономикаСШАОПЕКЕвросоюзЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала