https://ria.ru/20221031/restorany-1828001780.html
Жители Германии стали экономить на ресторанах, рассказали работники отрасли
Жители Германии стали экономить на ресторанах, рассказали работники отрасли - РИА Новости, 31.10.2022
Жители Германии стали экономить на ресторанах, рассказали работники отрасли
Растущие тарифы на энергоносители и подорожание продуктов становятся серьезной проблемой для ресторанной отрасли Германии, но и перекладывать часть бремени на... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T09:11
2022-10-31T09:11
2022-10-31T09:11
в мире
германия
берлин (город)
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БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Растущие тарифы на энергоносители и подорожание продуктов становятся серьезной проблемой для ресторанной отрасли Германии, но и перекладывать часть бремени на плечи своих клиентов бизнес опасается - гости и без этого существенно снизили свои расходы в заведениях общепита, сообщили РИА Новости работники отрасли.На фоне резкого роста расходов на энергоносители и продукты питания в Германии более 66% объектов гостеприимства по всей стране опасаются за свое существование, свидетельствуют результаты опроса Немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов, проведенного в октябре среди 3850 представителей бизнеса. По данным Федерального статистического управления, 2022 год грозит стать третьим убыточным годом подряд для отрасли."Клиенты практически перестали оставлять на чай", - сказал РИА Новости молодой официант небольшого берлинского бара, расположенного в центре города на Фридрихштрасе.Он признается, что порой это его очень злит."Я и не рассчитываю, что мне будут давать 20 евро с заказа, но ведь можно оставлять хотя бы 1-2 евро - в благодарность за обслуживание", - считает молодой человек.Другой официант ресторана, расположенного на Потсдамской площади Берлина, рассказывает, что хоть заведение, в котором он работает, и не испытывает недостатка в посетителях, заказы стали заметно скромнее."Некоторые из клиентов приходят с компанией и заказывают только тарелку супа или кружку пива, пока их друзья обедают, а есть и те, кто просит принести только стакан воды", - поделился собеседник агентства.Официантка кондитерской близ станции метро на западе Берлина говорит, что в их заведении также много посетителей."Слава богу, мы пока не ощущаем кризис, как другие мои коллеги. Но мы ведь и находимся на оживленной улице, и блюда у нас из недорогих. Как будет дальше - увидим", - рассказывает немка.Гораздо хуже дела обстоят у вьетнамского ресторана, расположенного в том же районе, но в глубине квартала. Здесь в обеденное время, в отличие от кондитерской, занят лишь один столик."Посетителей стало в разы меньше в последние месяцы", - заключает официант заведения, отмечая, что и размер чаевых в 10%, которого раньше придерживались его гости, существенно сократился. Кто-то и вовсе платит лишь строго по счету. Однако, по его словам, у его ресторанчика все же остались и постоянные клиенты."Есть несколько посетителей, которые регулярно ужинают у нас, наши постоянные гости, в основном это немецкие пенсионеры. Удивительно, но некоторые из них стали заказывать даже более дорогие блюда, чем обычно - говорят, боятся, что если они подорожают еще, то позже не смогут их себе позволить", - поясняет официант.
https://ria.ru/20221031/bezhenka-1827993126.html
https://ria.ru/20221029/plesen-1827775263.html
https://ria.ru/20221029/inflyatsiya-1827765438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, берлин (город)
В мире, Германия, Берлин (город)
Жители Германии стали экономить на ресторанах, рассказали работники отрасли
Работники общепита: жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах
БЕРЛИН, 31 окт - РИА Новости. Растущие тарифы на энергоносители и подорожание продуктов становятся серьезной проблемой для ресторанной отрасли Германии, но и перекладывать часть бремени на плечи своих клиентов бизнес опасается - гости и без этого существенно снизили свои расходы в заведениях общепита, сообщили РИА Новости работники отрасли.
На фоне резкого роста расходов на энергоносители и продукты питания в Германии более 66% объектов гостеприимства по всей стране опасаются за свое существование, свидетельствуют результаты опроса Немецкой ассоциации гостиниц и ресторанов, проведенного в октябре среди 3850 представителей бизнеса. По данным Федерального статистического управления, 2022 год грозит стать третьим убыточным годом подряд для отрасли.
"Клиенты практически перестали оставлять на чай", - сказал РИА Новости молодой официант небольшого берлинского бара, расположенного в центре города на Фридрихштрасе.
Он признается, что порой это его очень злит.
"Я и не рассчитываю, что мне будут давать 20 евро с заказа, но ведь можно оставлять хотя бы 1-2 евро - в благодарность за обслуживание", - считает молодой человек.
Другой официант ресторана, расположенного на Потсдамской площади Берлина
, рассказывает, что хоть заведение, в котором он работает, и не испытывает недостатка в посетителях, заказы стали заметно скромнее.
"Некоторые из клиентов приходят с компанией и заказывают только тарелку супа или кружку пива, пока их друзья обедают, а есть и те, кто просит принести только стакан воды", - поделился собеседник агентства.
Официантка кондитерской близ станции метро на западе Берлина говорит, что в их заведении также много посетителей.
"Слава богу, мы пока не ощущаем кризис, как другие мои коллеги. Но мы ведь и находимся на оживленной улице, и блюда у нас из недорогих. Как будет дальше - увидим", - рассказывает немка.
Гораздо хуже дела обстоят у вьетнамского ресторана, расположенного в том же районе, но в глубине квартала. Здесь в обеденное время, в отличие от кондитерской, занят лишь один столик.
"Посетителей стало в разы меньше в последние месяцы", - заключает официант заведения, отмечая, что и размер чаевых в 10%, которого раньше придерживались его гости, существенно сократился. Кто-то и вовсе платит лишь строго по счету. Однако, по его словам, у его ресторанчика все же остались и постоянные клиенты.
"Есть несколько посетителей, которые регулярно ужинают у нас, наши постоянные гости, в основном это немецкие пенсионеры. Удивительно, но некоторые из них стали заказывать даже более дорогие блюда, чем обычно - говорят, боятся, что если они подорожают еще, то позже не смогут их себе позволить", - поясняет официант.