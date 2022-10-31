https://ria.ru/20221031/razgovor-1828277686.html

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки

МИД Турции сообщил, что глава ведомства Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T22:00

2022-10-31T22:00

2022-10-31T22:09

турция

россия

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мевлют чавушоглу

сергей лавров

украина

оон

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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. МИД Турции сообщил, что глава ведомства Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Сегодня (31 октября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались темы зернового коридора, последние события на Кавказе и заседание платформы регионального сотрудничества "3+3", - сообщил МИД Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20221031/narusheniya-1828268945.html

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828109973.html

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турция, россия, в мире, мевлют чавушоглу, сергей лавров, украина, оон