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Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
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Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки - РИА Новости, 31.10.2022
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки
МИД Турции сообщил, что глава ведомства Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T22:00
2022-10-31T22:09
турция
россия
в мире
мевлют чавушоглу
сергей лавров
украина
оон
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. МИД Турции сообщил, что глава ведомства Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Сегодня (31 октября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались темы зернового коридора, последние события на Кавказе и заседание платформы регионального сотрудничества "3+3", - сообщил МИД Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221031/narusheniya-1828268945.html
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турция, россия, в мире, мевлют чавушоглу, сергей лавров, украина, оон
Турция, Россия, В мире, Мевлют Чавушоглу, Сергей Лавров, Украина, ООН
22:00 31.10.2022 (обновлено: 22:09 31.10.2022)
 
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки

Глава МИД Турции Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию вокруг зерновой сделки

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкСергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. МИД Турции сообщил, что глава ведомства Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Корабли в Черном море - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 21:09
Более 70 судов уличили в нарушении правил зерновой сделки, заявил Небензя
"Сегодня (31 октября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждались темы зернового коридора, последние события на Кавказе и заседание платформы регионального сотрудничества "3+3", - сообщил МИД Турции.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:24
Зерновая сделка приобретает рискованный характер, заявили в Кремле
 
ТурцияРоссияВ миреМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровУкраинаООН
 
 
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