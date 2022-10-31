https://ria.ru/20221031/rassledovanie-1828245992.html

ООН готова участвовать в расследовании теракта в Черном море

ООН готова участвовать в расследовании теракта в Черном море - РИА Новости, 31.10.2022

ООН готова участвовать в расследовании теракта в Черном море

ООН готова расследовать совместно со сторонами свидетельства атаки на рейд Севастополя и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T19:02

2022-10-31T19:02

2022-10-31T19:45

россия

оон

в мире

мартин гриффитс

севастополь

украина

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ООН, 31 окт – РИА Новости. ООН готова расследовать совместно со сторонами свидетельства атаки на рейд Севастополя и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях, если это потребуется, заявил на заседании СБ замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.По словам Гриффитса, использование черноморской зерновой инициативы для достижения военного преимущества было бы серьезным злоупотреблением."Совместный координационный центр, в состав которого входят представители всех четырех сторон, подписавших инициативу, разработал процессы для таких инцидентов и аварий", - добавил он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828109973.html

https://ria.ru/20221031/sdelka-1828067067.html

россия

севастополь

украина

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россия, оон, в мире, мартин гриффитс, севастополь, украина