19:02 31.10.2022 (обновлено: 19:45 31.10.2022)
ООН готова участвовать в расследовании теракта в Черном море
В ООН заявили о готовности участвовать в расследовании атаки на рейд Севастополя
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 31 окт – РИА Новости. ООН готова расследовать совместно со сторонами свидетельства атаки на рейд Севастополя и возможное использование договоренностей об экспорте зерна в военных целях, если это потребуется, заявил на заседании СБ замгенсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
По словам Гриффитса, использование черноморской зерновой инициативы для достижения военного преимущества было бы серьезным злоупотреблением.
"ООН обладает привилегией помогать сторонам в реализации этой уникальной договоренности. Действуя в качестве секретариата, ООН готова расследовать вместе с государствами-членами, участвующими в инициативе, любые представленные доказательства, если потребуется", - сказал Гриффитс.
"Совместный координационный центр, в состав которого входят представители всех четырех сторон, подписавших инициативу, разработал процессы для таких инцидентов и аварий", - добавил он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.