https://ria.ru/20221031/rabota-1827994600.html
Более чем 440 тысяч москвичей смогли найти работу за последние годы
Более чем 440 тысяч москвичей смогли найти работу за последние годы - РИА Новости, 31.10.2022
Более чем 440 тысяч москвичей смогли найти работу за последние годы
За четыре года в московской службе занятости помогли найти работу более чем 440 тысячам москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T07:56
2022-10-31T07:56
2022-10-31T07:56
общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. За четыре года в московской службе занятости помогли найти работу более чем 440 тысячам москвичей, сообщается на официальном сайте мэра столицы."За четыре года удалось трудоустроить более 440 тысяч москвичей. При этом уже на протяжении нескольких лет в Москве каждый второй соискатель, обратившийся к нам за поддержкой, успешно находит работу. Сегодня служба занятости - это крупнейший государственный кадровый оператор, который является флагманом отрасли и задает стандарты для региональных служб занятости", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Анастасии Раковой.Она добавила, что около 60% соискателей находят работу благодаря центру "Моя работа", причем время поиска сокращается каждый год.
https://ria.ru/20200705/1573906929.html
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общество, анастасия ракова , москва
Общество, Анастасия Ракова , Москва
Более чем 440 тысяч москвичей смогли найти работу за последние годы
Более чем 440 тысяч москвичей за четыре года смогли найти работу в службе занятости