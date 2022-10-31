США пока не передали Украине системы ПВО NASAMS
Пентагон сообщил, что две установки NASAMS передадут Украине "в ближайшем будущем"
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Системы ПВО NASAMS пока не переданы Украине, их доставят "в ближайшем будущем", сообщили в Пентагоне.
"Две установки NASAMS будут переданы Украине в ближайшем будущем", - сказал высокопоставленный представитель ведомства журналистам. Он подчеркнул, что еще шесть установок планируется передать в дальнейшем. Украине были переданы в общей сложности 1,4 тысячи ракет "Стингер", сообщил источник.
Ранее американский производитель вооружения Raytheon Technologies заявил, что на Украине уже идет разворачивание двух установок системы ПВО NASAMS, отметив, что правительство США одобрило отправку на Украину только NASAMS, но не систем ПВО Patriot, хотя переговоры о них ведутся регулярно. Мэр Киева Виталий Кличко в минувшую пятницу говорил, что "новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу".
В пятницу представитель Пентагона сообщала журналистам, что США передадут Украине комплексы NASAMS, как только закончат обучение украинских военных. Глава американского госдепартамента Энтони Блинкен говорил, что США работают над поставкой на Украину двух систем ПВО NASAMS в ноябре.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.