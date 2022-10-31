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США пока не передали Украине системы ПВО NASAMS

США пока не передали Украине системы ПВО NASAMS - РИА Новости, 31.10.2022

США пока не передали Украине системы ПВО NASAMS

Системы ПВО NASAMS пока не переданы Украине, их доставят "в ближайшем будущем", сообщили в Пентагоне. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T20:58

2022-10-31T20:58

2022-10-31T20:58

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виталий кличко

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ВАШИНГТОН, 31 окт - РИА Новости. Системы ПВО NASAMS пока не переданы Украине, их доставят "в ближайшем будущем", сообщили в Пентагоне.Ранее американский производитель вооружения Raytheon Technologies заявил, что на Украине уже идет разворачивание двух установок системы ПВО NASAMS, отметив, что правительство США одобрило отправку на Украину только NASAMS, но не систем ПВО Patriot, хотя переговоры о них ведутся регулярно. Мэр Киева Виталий Кличко в минувшую пятницу говорил, что "новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу".В пятницу представитель Пентагона сообщала журналистам, что США передадут Украине комплексы NASAMS, как только закончат обучение украинских военных. Глава американского госдепартамента Энтони Блинкен говорил, что США работают над поставкой на Украину двух систем ПВО NASAMS в ноябре.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, сша, министерство обороны сша, нато, энтони блинкен, виталий кличко