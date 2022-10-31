Рейтинг@Mail.ru
Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно - РИА Новости, 31.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221031/putin-1828287281.html
Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно
Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно - РИА Новости, 31.10.2022
Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно
О дате проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет сообщено дополнительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:18
2022-10-31T23:39
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781964622_0:0:2865:1611_1920x0_80_0_0_4feb3e400f54d7803e7e3ab6645fdb1f.jpg
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. О дате проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет сообщено дополнительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли прямая линия с Путиным не состояться в этом году.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/putin-1807309916.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760541537_0:0:2704:2028_1920x0_80_0_0_8b313b8315e6f813585b61d0096fb959.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимир путин
Дмитрий Песков, Владимир Путин
23:18 31.10.2022 (обновлено: 23:39 31.10.2022)
 
Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно

Пресс-секретарь Песков заявил, что о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. О дате проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет сообщено дополнительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли прямая линия с Путиным не состояться в этом году.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 18:30В России
Песков не исключил объединения "Прямой линии" с пресс-конференцией Путина
 
Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала