https://ria.ru/20221031/putin-1828287281.html

Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно

Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно - РИА Новости, 31.10.2022

Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно

О дате проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет сообщено дополнительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:18

2022-10-31T23:18

2022-10-31T23:39

дмитрий песков

владимир путин

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. О дате проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет сообщено дополнительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли прямая линия с Путиным не состояться в этом году.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/putin-1807309916.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

дмитрий песков, владимир путин