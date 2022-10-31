https://ria.ru/20221031/putin-1828287281.html
Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно
Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно - РИА Новости, 31.10.2022
Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно
О дате проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет сообщено дополнительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:18
2022-10-31T23:18
2022-10-31T23:39
дмитрий песков
владимир путин
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. О дате проведения прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным будет сообщено дополнительно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли прямая линия с Путиным не состояться в этом году.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/putin-1807309916.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий песков, владимир путин
Дмитрий Песков, Владимир Путин
23:18 31.10.2022 (обновлено: 23:39 31.10.2022)
Песков: о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно
Пресс-секретарь Песков заявил, что о дате прямой линии с Путиным сообщат дополнительно