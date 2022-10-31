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Контакты Азербайджана и Армении с участием России продолжатся, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2022
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Контакты Азербайджана и Армении с участием России продолжатся, заявил Путин
Контакты Азербайджана и Армении с участием России продолжатся, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2022
Контакты Азербайджана и Армении с участием России продолжатся, заявил Путин
Контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T23:03
2022-10-31T23:14
россия
азербайджан
армения
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
в мире
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены, заявил президент России Владимир Путин."Готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться. Мы договорились, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены", — сказал он журналистам.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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"Не все удалось согласовать". Путин о совместном заявлении по Нагорному Карабаху
Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, прошедшая в Сочи встреча с лидерами Азербайджана и Армении была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей.
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россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, видео, в мире
Россия, Азербайджан, Армения, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, В мире
Контакты Азербайджана и Армении с участием России продолжатся, заявил Путин
СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены, заявил президент России Владимир Путин.
2022-10-31T23:03
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23:03 31.10.2022 (обновлено: 23:14 31.10.2022)
 
Контакты Азербайджана и Армении с участием России продолжатся, заявил Путин

Путин: контакты Азербайджана и Армении с участием России будут продолжены

© POOL / Перейти в медиабанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
Перейти в медиабанк
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены, заявил президент России Владимир Путин.
"Готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться. Мы договорились, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены", — сказал он журналистам.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
РоссияАзербайджанАрменияВладимир ПутинИльхам АлиевНикол ПашинянВ мире
 
 
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