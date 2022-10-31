https://ria.ru/20221031/putin-1828284567.html

Контакты Азербайджана и Армении с участием России продолжатся, заявил Путин

Контакты Азербайджана и Армении с участием России продолжатся, заявил Путин - РИА Новости, 31.10.2022

Контакты Азербайджана и Армении с участием России продолжатся, заявил Путин

Контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T23:03

2022-10-31T23:03

2022-10-31T23:14

россия

азербайджан

армения

владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

в мире

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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены, заявил президент России Владимир Путин."Готовы на этой базе, обсуждая с обеими сторонами, двигаться. Мы договорились, что эти контакты, эти переговоры, эти консультации будут продолжены", — сказал он журналистам.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

россия

азербайджан

армения

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не все удалось согласовать". Путин о совместном заявлении по Нагорному Карабаху Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, прошедшая в Сочи встреча с лидерами Азербайджана и Армении была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей. 2022-10-31T23:03 true PT2M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян, видео, в мире