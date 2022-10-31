https://ria.ru/20221031/putin-1828205102.html

Путин оценил работу трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана

Путин оценил работу трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 31.10.2022

Путин оценил работу трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин считает необходимым придать дополнительный импульс работе трехсторонней рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана, возглавляемой РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T17:27

2022-10-31T17:27

2022-10-31T17:29

владимир путин

ильхам алиев

азербайджан

россия

армения

в мире

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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым придать дополнительный импульс работе трехсторонней рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана, возглавляемой вице-премьерами."Отметил бы и важную составляющую экономического характера. Нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, еще два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс", - сказал президент РФ на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.Путин добавил, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно.

https://ria.ru/20221031/peregovory-1828199383.html

азербайджан

россия

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, армения, в мире