https://ria.ru/20221031/putin-1828205102.html
Путин оценил работу трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана
Путин оценил работу трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана - РИА Новости, 31.10.2022
Путин оценил работу трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана
Президент России Владимир Путин считает необходимым придать дополнительный импульс работе трехсторонней рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана, возглавляемой РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:27
2022-10-31T17:27
2022-10-31T17:29
владимир путин
ильхам алиев
азербайджан
россия
армения
в мире
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СОЧИ, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает необходимым придать дополнительный импульс работе трехсторонней рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана, возглавляемой вице-премьерами."Отметил бы и важную составляющую экономического характера. Нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, еще два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс", - сказал президент РФ на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.Путин добавил, что азербайджанская сторона работает в этом ключе достаточно активно.
https://ria.ru/20221031/peregovory-1828199383.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, ильхам алиев, азербайджан, россия, армения, в мире
Владимир Путин, Ильхам Алиев, Азербайджан, Россия, Армения, В мире
17:27 31.10.2022 (обновлено: 17:29 31.10.2022)
Путин оценил работу трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана
Путин призвал придать импульс работе трехсторонней группы России, Армении и Азербайджана