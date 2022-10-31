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В Хорватии пришли в восторг от речи Путина - РИА Новости, 31.10.2022
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В Хорватии пришли в восторг от речи Путина
В Хорватии пришли в восторг от речи Путина - РИА Новости, 31.10.2022
В Хорватии пришли в восторг от речи Путина
Читатели хорватского издания Advance поддержали мнение, озвученное президентом России Владимиром Путиным на заседании форума "Валдай", что Запад не в состоянии... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T13:45
2022-10-31T16:03
владимир путин
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
россия
хорватия
европа
нато
джо байден
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели хорватского издания Advance поддержали мнение, озвученное президентом России Владимиром Путиным на заседании форума "Валдай", что Запад не в состоянии главенствовать над миром."В отличие от Владимира Путина, который говорит часами без бумажки, Джо Байден три раза потерялся бы, шесть раз просил бы маму, пять раз пожал бы руку воздуху, а еще ему потребовался бы грузовик бумажек, чтобы не забыть, с чего он начал…" — прокомментировал Data."Отвратительно смотреть, как по всей Европе появляются маленькие Буши, которые говорят: "Кто не за НАТО и Украину, тот против нас" или "Путин — игрок", — высказался davor55."Вот что меня порадовало бы, так это если бы Запад когда-нибудь расплатился за все те злодеяния, которые творил по всему миру. Я говорю в том числе о Великобритании, США, Испании, Франции, Нидерландах, Италии", — посетовал George.Владимир Путин в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом западных стран, но они хотят превратить Москву в инструмент для достижения своих целей. Россия не согласна на такую роль, как и многие другие страны. По его словам, подлинная демократия — лишь в соблюдении права каждого государства выбирать собственную модель развития общества, Запад же боится альтернатив, которые уже сейчас доказывают эффективность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта речь не просто программная, но философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221028/kitay-1827534768.html
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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, хорватия, европа, нато, джо байден, в мире
Владимир Путин, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Хорватия, Европа, НАТО, Джо Байден, В мире
13:45 31.10.2022 (обновлено: 16:03 31.10.2022)
 
В Хорватии пришли в восторг от речи Путина

Читатели Advance поддержали слова Владимира Путина после его выступления на "Валдае"

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели хорватского издания Advance поддержали мнение, озвученное президентом России Владимиром Путиным на заседании форума "Валдай", что Запад не в состоянии главенствовать над миром.
"Снова великая речь и великие идеи президента Владимира Путина. Воистину великий человек и великий оратор", — отметил Duro.
"В отличие от Владимира Путина, который говорит часами без бумажки, Джо Байден три раза потерялся бы, шесть раз просил бы маму, пять раз пожал бы руку воздуху, а еще ему потребовался бы грузовик бумажек, чтобы не забыть, с чего он начал…" — прокомментировал Data.
"Отвратительно смотреть, как по всей Европе появляются маленькие Буши, которые говорят: "Кто не за НАТО и Украину, тот против нас" или "Путин — игрок", — высказался davor55.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
28 октября, 14:58
Китайцы сравнили Россию с блокадным Ленинградом после речи Путина на Валдае
"Вот что меня порадовало бы, так это если бы Запад когда-нибудь расплатился за все те злодеяния, которые творил по всему миру. Я говорю в том числе о Великобритании, США, Испании, Франции, Нидерландах, Италии", — посетовал George.
Владимир Путин в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом западных стран, но они хотят превратить Москву в инструмент для достижения своих целей. Россия не согласна на такую роль, как и многие другие страны. По его словам, подлинная демократия — лишь в соблюдении права каждого государства выбирать собственную модель развития общества, Запад же боится альтернатив, которые уже сейчас доказывают эффективность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта речь не просто программная, но философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 21:41
Американский генерал согласился со словами Путина о мировой угрозе
 
Владимир ПутинДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияХорватияЕвропаНАТОДжо БайденВ мире
 
 
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