https://ria.ru/20221031/putin-1828094230.html

В Хорватии пришли в восторг от речи Путина

В Хорватии пришли в восторг от речи Путина - РИА Новости, 31.10.2022

В Хорватии пришли в восторг от речи Путина

Читатели хорватского издания Advance поддержали мнение, озвученное президентом России Владимиром Путиным на заседании форума "Валдай", что Запад не в состоянии... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T13:45

2022-10-31T13:45

2022-10-31T16:03

владимир путин

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

россия

хорватия

европа

нато

джо байден

в мире

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели хорватского издания Advance поддержали мнение, озвученное президентом России Владимиром Путиным на заседании форума "Валдай", что Запад не в состоянии главенствовать над миром."В отличие от Владимира Путина, который говорит часами без бумажки, Джо Байден три раза потерялся бы, шесть раз просил бы маму, пять раз пожал бы руку воздуху, а еще ему потребовался бы грузовик бумажек, чтобы не забыть, с чего он начал…" — прокомментировал Data."Отвратительно смотреть, как по всей Европе появляются маленькие Буши, которые говорят: "Кто не за НАТО и Украину, тот против нас" или "Путин — игрок", — высказался davor55."Вот что меня порадовало бы, так это если бы Запад когда-нибудь расплатился за все те злодеяния, которые творил по всему миру. Я говорю в том числе о Великобритании, США, Испании, Франции, Нидерландах, Италии", — посетовал George.Владимир Путин в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом западных стран, но они хотят превратить Москву в инструмент для достижения своих целей. Россия не согласна на такую роль, как и многие другие страны. По его словам, подлинная демократия — лишь в соблюдении права каждого государства выбирать собственную модель развития общества, Запад же боится альтернатив, которые уже сейчас доказывают эффективность.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта речь не просто программная, но философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221028/kitay-1827534768.html

https://ria.ru/20221028/putin-1827675391.html

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владимир путин, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, хорватия, европа, нато, джо байден, в мире