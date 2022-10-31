13:45 31.10.2022 (обновлено: 16:03 31.10.2022)
В Хорватии пришли в восторг от речи Путина
Читатели Advance поддержали слова Владимира Путина после его выступления на "Валдае"
© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели хорватского издания Advance поддержали мнение, озвученное президентом России Владимиром Путиным на заседании форума "Валдай", что Запад не в состоянии главенствовать над миром.
"Снова великая речь и великие идеи президента Владимира Путина. Воистину великий человек и великий оратор", — отметил Duro.
"В отличие от Владимира Путина, который говорит часами без бумажки, Джо Байден три раза потерялся бы, шесть раз просил бы маму, пять раз пожал бы руку воздуху, а еще ему потребовался бы грузовик бумажек, чтобы не забыть, с чего он начал…" — прокомментировал Data.
"Вот что меня порадовало бы, так это если бы Запад когда-нибудь расплатился за все те злодеяния, которые творил по всему миру. Я говорю в том числе о Великобритании, США, Испании, Франции, Нидерландах, Италии", — посетовал George.
Владимир Путин в четверг выступил с речью на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что Россия не считала и не считает себя врагом западных стран, но они хотят превратить Москву в инструмент для достижения своих целей. Россия не согласна на такую роль, как и многие другие страны. По его словам, подлинная демократия — лишь в соблюдении права каждого государства выбирать собственную модель развития общества, Запад же боится альтернатив, которые уже сейчас доказывают эффективность.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что эта речь не просто программная, но философская и прикладная, западные страны ее точно услышат, но не признаются, что будут анализировать.
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