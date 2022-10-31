https://ria.ru/20221031/puls-1827982537.html
Кардиолог объяснила, как быстро понизить высокий пульс без таблеток
Кардиолог объяснила, как быстро понизить высокий пульс без таблеток - РИА Новости, 31.10.2022
Кардиолог объяснила, как быстро понизить высокий пульс без таблеток
Высокий пульс в состоянии покоя несет серьезный риск для здоровья, снизить частоту сердечных сокращений без таблеток помогут дыхательные упражнения, рассказала... РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T03:18
2022-10-31T03:18
2022-10-31T03:18
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см-клиника
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Высокий пульс в состоянии покоя несет серьезный риск для здоровья, снизить частоту сердечных сокращений без таблеток помогут дыхательные упражнения, рассказала агентству “Прайм” кардиолог центра “СМ-Клиника“ Наталия Золотарева.При внезапном приступе можно применить технику медленного глубокого дыхания: сделать вдох в течение пяти-восьми секунд, удержать его на три-пять секунд, а затем медленно выдохнуть снова за пять-восемь секунд.Второй прием необходимо повторить не менее трех раз: вдох на четыре счета, задержка дыхания до счета 7 и выдох до счета 8.Кроме того, при высоком пульсе можно аккуратно помассировать сонную артерию, прокашляться или погрузить лицо в холодную воду.Если описанные выше методы не помогают, необходимо вызвать скорую помощь, поскольку учащенное сердцебиение может указывать на тахикардию, подчеркнула Золотарева.Чтобы пульс оставался в пределах нормы, важно заниматься спортом, высыпаться, придерживаться здорового питания и контролировать потребление кофеина, добавила врач.
https://ria.ru/20221025/serdtse-1826415070.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, см-клиника, здоровье - общество, сердце
Общество, СМ-Клиника, Здоровье - Общество, Сердце
Кардиолог объяснила, как быстро понизить высокий пульс без таблеток
Кардиолог Золотарева посоветовала дыхательные упражнения для снижения сердечного пульса
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости.
Высокий пульс в состоянии покоя несет серьезный риск для здоровья, снизить частоту сердечных сокращений без таблеток помогут дыхательные упражнения, рассказала
агентству “Прайм” кардиолог центра “СМ-Клиника“ Наталия Золотарева.
При внезапном приступе можно применить технику медленного глубокого дыхания: сделать вдох в течение пяти-восьми секунд, удержать его на три-пять секунд, а затем медленно выдохнуть снова за пять-восемь секунд.
Второй прием необходимо повторить не менее трех раз: вдох на четыре счета, задержка дыхания до счета 7 и выдох до счета 8.
Кроме того, при высоком пульсе можно аккуратно помассировать сонную артерию, прокашляться или погрузить лицо в холодную воду.
Если описанные выше методы не помогают, необходимо вызвать скорую помощь, поскольку учащенное сердцебиение может указывать на тахикардию, подчеркнула Золотарева.
Чтобы пульс оставался в пределах нормы, важно заниматься спортом, высыпаться, придерживаться здорового питания и контролировать потребление кофеина, добавила врач.