https://ria.ru/20221031/puls-1827982537.html

Кардиолог объяснила, как быстро понизить высокий пульс без таблеток

Кардиолог объяснила, как быстро понизить высокий пульс без таблеток - РИА Новости, 31.10.2022

Кардиолог объяснила, как быстро понизить высокий пульс без таблеток

Высокий пульс в состоянии покоя несет серьезный риск для здоровья, снизить частоту сердечных сокращений без таблеток помогут дыхательные упражнения, рассказала... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T03:18

2022-10-31T03:18

2022-10-31T03:18

общество

см-клиника

здоровье - общество

сердце

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Высокий пульс в состоянии покоя несет серьезный риск для здоровья, снизить частоту сердечных сокращений без таблеток помогут дыхательные упражнения, рассказала агентству “Прайм” кардиолог центра “СМ-Клиника“ Наталия Золотарева.При внезапном приступе можно применить технику медленного глубокого дыхания: сделать вдох в течение пяти-восьми секунд, удержать его на три-пять секунд, а затем медленно выдохнуть снова за пять-восемь секунд.Второй прием необходимо повторить не менее трех раз: вдох на четыре счета, задержка дыхания до счета 7 и выдох до счета 8.Кроме того, при высоком пульсе можно аккуратно помассировать сонную артерию, прокашляться или погрузить лицо в холодную воду.Если описанные выше методы не помогают, необходимо вызвать скорую помощь, поскольку учащенное сердцебиение может указывать на тахикардию, подчеркнула Золотарева.Чтобы пульс оставался в пределах нормы, важно заниматься спортом, высыпаться, придерживаться здорового питания и контролировать потребление кофеина, добавила врач.

https://ria.ru/20221025/serdtse-1826415070.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, см-клиника, здоровье - общество, сердце